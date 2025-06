Situação explosiva em Moçambique. “Há muita pobreza e corrupção”, diz realizador Sol de Carvalho

Sol de Carvalho escolheu o Dia da Independência de Moçambique que se assinala esta quarta-feira para a data de antestreia do seu novo filme “O Ancoradouro do Tempo”, a longa-metragem que adapta ao grande ecrã o livro de Mia Couto “A Varanda de Frangipani”.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, o realizador moçambicano que diz que “sempre” viveu com a “guerra presente” na sua vida, fala no atual clima social no país onde deseja que houvesse “mais paz e justiça”.

“Tenho a sensação de que aquilo que sustenta as guerras e que as alimenta, mais do que a vigarice, o oportunismo, o negócio e as questões políticas, é a pobreza. Eu não creio que um país em que se mantenha a pobreza, como o caso de Moçambique, esteja isento de poder explodir a qualquer momento”, aponta Sol de Carvalho.

Na opinião do cineasta “existe esse perigo e risco de novas explosões”, idênticas às que sucederam às eleições do ano passado. “A situação nos últimos dois, três meses apaziguou-se. As pessoas podem movimentar-se melhor, mas há sempre aquela sensação de que, ali em baixo há um magma que pode explodir”, comenta.

Na opinião de Sol de Carvalho, Moçambique “não está numa situação tranquila. Há muita pobreza, falta de emprego, há corrupção e quando há essas coisas, a qualquer momento pode explodir” a instabilidade de novo, admite o realizador.