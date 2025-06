Coleção de arte do treinador Artur Jorge vai a leilão

O antigo treinador de futebol Artur Jorge, que morreu em fevereiro de 2024, era um apaixonado por arte e a prová-lo está a sua coleção que vai a leilão no próximo dia 30 em Lisboa. Iniciada nos anos 80 do século passado, a coleção inclui nomes maiores da arte portuguesa como Maria Helena Vieira da Silva, Mário Cesariny ou Stuart Carvalhais, mas também obras de criadores internacionais como Jean Cocteau.

As obras que vão a leilão estão desde ontem e até ao próximo dia 29 em exposição na leiloeira Veritas, entre as 10h e as 20h. No catálogo pode ler-se que Artur Jorge colecionou de forma “desinteressada”, apenas porque “gostava”.

“Era o amor – pela beleza, pela capacidade humana de transcender, pelo prazer da descoberta – que o movia”, lê-se no catálogo onde é possível ver os trabalhos que vão à praça pública e que fizeram parte do acervo do antigo selecionador nacional.

Entre os artistas que vão ser colocados à venda estão os principais nomes portugueses. Além de vários trabalhos de Julião Sarmento, há também obras de João Maria Gusmão, Pedro Cabrita Reis, Ana Jotta, João Penalva, Albuquerque Mendes, Jorge Vieira, Jorge Martins, Mário Eloy ou João Cutileiro.

A coleção reflete uma política de gosto do antigo jogador de futebol e inclui obras gráficas, desenho, pintura, cerâmica e escultura.

O antigo treinador do Porto e do Benfica "foi compondo à sua volta uma paisagem cambiante e harmoniosa, que refletia a sua natureza, também ela luminosa e sorridente”, lê-se no catálogo sobre esta coleção.

Entre as 90 obras que vão a leilão destacam-se também nomes internacionais como Günter Grass, Nunzio Di Stefano, Carmen Calvo, Jaume Plensa, Joseph Kosuth, Óscar Domínguez ou Serge Charchoune que foram reunidas durante 40 anos por Artur Jorge

No leilão do próximo dia 30 de junho, numa sessão dedicada a Arte Moderna e Contemporânea, a Veritas leva também à praça obras de VHILS, Paula Rego, Júlio Pomar, Douglas Gordon, Lourdes Castro ou Miquel Barceló.