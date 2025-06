Inteligência artificial. WhatsApp vai permitir resumir mensagens não lidas em conversas privadas

O WhatsApp continua a implementar novas opções para melhorar a experiência do utilizador, neste caso, facilitando a atualização de todas as conversas, mesmo em situações em que não há tempo para ler várias mensagens, refere a agência de notícias.

Neste sentido, o WhatsApp, detido pela Meta - dona, também, do Facebook e do Instagram - lançou uma nova funcionalidade de resumos de mensagens que, com as capacidades do seu assistentes Meta AI, analisa as mensagens não lidas num 'chat', recolhe-as e resume-as, mostrando os pontos mais importantes da conversa.

A ferramenta utiliza a tecnologia de processamento privado, permitindo que o assistente Meta AI gere um resumo sem que a Meta ou o WhatsApp acedam às mensagens dos utilizadores ou aos próprios resumos.

Além disso, estes resumos aparecem de forma privada para cada utilizador, pelo que mais ninguém poderá aceder ao conteúdo de outra pessoa, "isto significa que a privacidade está protegida em todos os momentos", disse a empresa.

No entanto, esta opção é opcional e está desativada por defeito, sendo que para a ativar é necessário aceder às definições de privacidade avançada do 'chat' para selecionar quais as conversas que podem ser partilhadas com a função de IA.

O WhatsApp tem uma proteção acrescida, devido à tecnologia de encriptação ponto a ponto. A Meta compromete-se a assegurar esta privacidade, garantindo que, mesmo com a utilização do MetaAI, "ninguém fora do 'chat', nem o WhatsApp ou o Meta, pode ler, ouvir ou partilhar as mensagens".



Esta funcionalidade já está disponível em inglês nos Estados Unidos da América, embora ainda este ano a empresa pretenda chegar a mais países e idiomas.