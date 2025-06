Lina_ volta a juntar-se para um disco, desta vez com um músico irlandês

Chama-se “Terra Mãe”. É o novo disco de Lina_ que sai esta sexta-feira. A fadista portuguesa volta a assinar um trabalho em conjunto, desta vez, com o teclista e compositor irlandês Jules Maxwell dos Dead Can Dance. O duo faz-se através da raiz da música irlandesa antiga, misturando-a com a melancolia do fado português.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, Lina_ explica que conheceu Jules Maxwell em Lisboa. “Na altura ele estava a fazer um álbum com a Lisa Gerrard, o “Burn” e este álbum acaba por ser o seguimento desse”, explica a artista.

“Encontrámos um ponto de conexão entre a música irlandesa antiga que é uma música cantada, sem ornamentação, com variações da voz e que traz-nos um sentimento de melancolia e tristeza que acho que está muito associado ao nosso sentimento português e à música tradicional do fado”, detalhe Lina_.

Este disco “Terra Mãe” contou com a colaboração de Amélia Muge na adaptação de algumas das letras. Exemplo disso é o single “Arde sem se ver” que será lançado a 6 de julho e que é uma adaptação do poema “Amor é fogo que arde sem se ver”, de Luís Vaz de Camões.

Neste disco a poesia é um dos elos entre a Irlanda e Portugal. Há uma matriz Atlântica. “Acho que tem a ver com o facto de estarmos ligados pela costa marítima. Houve trocas de cultura que foram feitas ao longo dos anos que também levaram a música, não só da Irlanda, como do Brasil ou de África”.