Morreu o criminoso sueco que inspirou o termo "Síndrome de Estocolmo"

Clark Olofsson, criminoso que acabou por inspirar o termo "Síndrome de Estocolmo", morreu esta quinta-feira aos 78 anos.

A notícia foi confirmada pela família à imprensa sueca. Olofsson encontrava-se hospitalizado.

Autor de vários crimes, como roubo, tentativa de homicídio e tráfico de droga, Clark Olofsson passou metdade da sua vida na prisão.

Um dos assaltos mais ínfames em que esteve envolvido acabou por servir de inspiração a uma teoria científica: Síndrome de Estocolmo, uma proposta que tenta explicar por que é que vítimas de rapto acabam por se afeiçoar aos seus captores.

Em 1973, Jan Eirk Olsson entrou num banco na praça de Norrmalmstorg, precisamente na cidade de Estocolmo, armado com uma arma e vários explosivos. Três funcionários do banco foram feitos reféns e uma das exigências para os libertar era o tranposrte de Clark Olofsson - na altura já na prisão por outros crimes - para o banco.

Durante seis dias, captores e reféns formaram uma espécie de amizade, levando-os até a sugerir à polícia que podiam fugir com os assaltantes. No fim, quando a polícia pôs fim ao sequestro, os criminosos e as vítimas despediram-se com abraços.

O estudo deste caso levou à criação do termo.