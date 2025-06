Já pode conhecer a Coleção de Arte Contemporânea da Câmara de Lisboa

É um novo equipamento cultural da cidade de Lisboa e torna o eixo Alcântara- Belém cada vez mais um polo de arte contemporânea. O Espaço Coleção de Arte Contemporânea - Lisboa Cultura - que abre sexta-feira ao público, com entrada gratuita, expõe a coleção que a autarquia constituiu na última década.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, uma das curadoras, Sara Antónia Matos, explica que se trata de uma “coleção muito jovem” com cerca de 200 obras em que estão representados 130 artistas.

É um acervo que espelha “diversidade” diz a responsável, acrescentando que é uma coleção que mostra “uma reflexão” e um “diagnóstico do presente da arte contemporânea”.

O Espaço Coleção de Arte Contemporânea, inaugurado na quinta-feira pelo autarca Carlos Moedas, expõe “artistas contemporâneos portugueses ou que residem em Portugal há mais de três anos e de diversas gerações”, indica a curadora.

“Temos desde Jorge Molder a Marta Soares, de Paulo Nozolino a artistas mais jovens como o Igor Jesus, André Cepeda, Miguel Ângelo Rocha, Ana Vidigal, Paulo Quintas, Flávia Vieira ou Angela Ferreira”, detalhe Sara Antónia Matos.

É uma “série de artistas que espelha diversidade e a pluralidade da arte contemporânea e dos seus agentes também”, explica a curadora. Este novo espaço nasce mesmo ao lado do recém-inaugurado Pavilhão Julião Sarmento, na zona de Belém e contará com “várias exposições a partir das obras da coleção ou de artistas representados”.

Neste novo polo cultural estabelece-se um diálogo com o pavilhão que guarda a coleção privada de Julião Sarmento. São coleções “distintas”, mas que coexistem.

“Uma tem um carácter mais Internacional, a outra tem caráter mais nacional, porque são artistas vivos, que trabalham em território português, ou residentes em território português há mais de três anos”, explica.

“Esta coleção da autarquia tem artistas que estão em produção e, portanto, é por isso que digo que é uma história da arte do presente e que diagnostica a diversidade da arte contemporânea do presente. Nesse sentido, acho que é uma coleção particular na sua amplitude e pluralidade."

São mostradas obras que vão “desde o vídeo à instalação, à escultura, à pintura passando pela fotografia”, refere Sara Antónia Matos.