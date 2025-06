Lalo Schifrin compositor do tema da série "Missão: Impossível" morreu aos 93 anos

Quando o realizador Brian De Palma foi convidado a levar a série para o grande ecrã, quis levar o tema consigo, o que levou a um conflito criativo com o compositor John Williams, que queria trabalhar com um novo tema seu. Saiu Williams e entrou Danny Elfman, que concordou em manter a música de Schifrin.

Escreveu também o espetáculo musical da grande final do Campeonato do Mundo de Futebol em Itália, em 1990, em que os Três Tenores - Plácido Domingo, Luciano Pavarotti e José Carreras - cantaram juntos pela primeira vez, com a obra a tornar-se um dos maiores sucessos de vendas da história da música clássica.

Schifrin, também pianista de jazz e maestro clássico, teve uma carreira notável na música que incluiu trabalhar com Dizzy Gillespie e gravar com Count Basie e Sarah Vaughan, contudo, talvez a sua maior contribuição tenha sido a partitura instantaneamente reconhecível da série televisiva "Missão: Impossível", que alimentou a saga de longas-metragens que durou décadas, liderada por Tom Cruise.

O argentino ganhou quatro Grammys e foi nomeado para seis Óscares, incluindo cinco para a banda sonora original de "Cool Hand Luke", "The Fox", "Voyage of the Damned", "The Amityville Horror" e "The Sting II".

A série "Missão: Impossível" ganhou Grammys para melhor tema instrumental e melhor banda sonora original de um filme ou programa de televisão.

Em 2017, o tema foi inscrito no Grammy Hall of Fame.

Schifrin transitou facilmente entre géneros, tendo ganho um Grammy por "Jazz Suite on the Mass Texts", de 1965, ao mesmo tempo que foi distinguido nesse mesmo ano pela partitura da série televisiva "The Man From U.N.C.L.E." e em 2018, foi-lhe atribuído o Óscar honorário e, em 2017, a Academia Latina da Gravação atribuiu-lhe um dos seus prémios especiais de curador.

As partituras de filmes posteriores incluem "Tango", "Rush Hour" e as suas duas sequências, "Bringing Down The House", "The Bridge of San Luis Rey", "After the Sunset" e o filme de terror "Abominable".

Ao escrever os arranjos para "Dirty Harry", Schifrin decidiu que a personagem principal não era de facto o herói de Clint Eastwood, Harry Callahan, mas o vilão, Scorpio.

"Seria de esperar que o compositor prestasse mais atenção ao herói. Mas, neste caso, não, fi-lo para o Scorpio, o mau da fita, o vilão", disse à AP.

Foi Clint Eastwood quem lhe entregou o Óscar honorário.

"Receber este Óscar honorário é o culminar de um sonho, é uma missão cumprida." disse Schifrin na altura.