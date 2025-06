O fulgor na arte como reflexão na Bienal de Arte Contemporânea da Maia

Com uma programação vasta, Manuel Santos Maia afirma que a Bienal se estende para "além do que é a cidade da Maia, o município da Maia, continuando a ser um evento promovido pela Câmara".

Entre os artistas convidados, destacam-se Eduardo Batarda , Ana Manso , André Romão , Isabel Carvalho e Andreia C. Faria , cujas obras abordam a força do real que está por vir. As suas criações dão resposta às inquietações expostas em cada uma, ao expressarem o fulgor da imaginação.

Comparativamente a anos anteriores, a BACM 2025 propõe-se a um novo horizonte: um futuro sem medo que "permeia diversos discursos e narrativas, mais plural, inclusivo, desafiante e, simultaneamente, inventivo", pode ler-se no comunicado.

A Câmara Municipal da Maia vai promover, entre 3 de julho e 14 de setembro , a Bienal de Arte Contemporânea da Maia (BACM). Esta edição conta com uma programação abrangente e multidisciplinar.

A 6 de setembro , será apresentada o livro da Bienal e haverá, ainda, uma performance gastronómica da coreana Jiôn Kiim e uma performance do Pedro Moreira . Haverá, também a apresentação das residências artísticas , que estão a decorrer desde maio.

Ainda sobre a programação, no dia da inauguração, 3 de julho , conta-se com a presença de DJ's , e no dia 19 de julho haverão performances , um concerto , uma apresentação do novo projeto da Isabel Carvalho e um momento gastronómico , onde irão ser saboreados os sabores gastronómicos de Moçambique e conhecer mais desta cultura através da gastronomia.

De acordo com o curador, desta edição fazem parte performances , onde pode estar presente a música, dança e teatro; performances gastronómicas , já que através de "uma mancha de texto iremos degustar e saberemos um pouco mais sobre o que se está a degustar"; poderão encontrar-se ainda pessoas a exercerem ações , ou seja, pessoas que estarão a fotografar, jovens a desenhar ou pessoas a tricotar e a falar com os artistas da Bienal; além disto, também haverá uma rádio, chamada de " Rádio Jardim ", projeto de um artista.

Como destaques, a Bienal vai contar com 15 trabalhos de uma série de 30, de Eduardo Batarda e um diálogo entre a artista Ana Manso e André Romão. Além disto, haverá um trabalho de Thiago Rocha Pitta e trabalhos de Efrain Almeida - um dos maiores nomes da arte contemporânea moçambicana.

Esta edição terá diversas criações moçambicanas que, de certa forma, "devolvem o fulgor do universo moçambicano" através de imagens que representem o fulgor do país que celebra, agora, 50 anos de independência face ao domínio colonial português. Neste sentido, conta com artistas como Ruben Zacarias ou Gonçalo Mabunda.



Contudo, não haverão apenas artistas portugueses ou moçambicanos. Com uma vasta programação multicultural, também estarão artistas brasileiros, um nova-iorquino, uma artista coreana e uma turca.

O artista plástico Tiago Madaleno foi desafiado a fazer duas intervenções em espaços envidraçados, para a bienal. "A ideia foi pegar em cartazes que eram feitos sobre uma superfície transparente e fazer com que as imagens no interior dos cartazes se expandisse para esses vidros", contou o artista, à Renascença.

Tiago Madaleno diz que o seu trabalho, além de ter muita inspiração numa dimensão gráfica, "em trabalhos de artes gráficas e banda desenhada", tem também um brincar com um lado de "como é sair simplesmente do campo das artes gráficas e passar para algo físico, que ocupa o espaço, que pensa no material também que é feito".

A entrada na Bienal de Arte Contemporânea é livre e pode ser visitada de terça-feira e domingo, entre as 10h00 e as 22h00h, no Fórum da Maia.