Português sagra-se campeão mundial de Candy Crush

Um português sagrou-se campeão mundial do jogo de telemóvel Candy Crush, o que lhe valeu um prémio de 500 mil dólares.

Tiago P., o nome como é conhecido o jogador, teve de competir durante cinco semanas num evento que contou com mais de 15 milhões de jogadores. Para lá do prémio monetário recebeu, ainda, um anel de campeão personalizado com diamantes.

A final do Candy Crush All Stars em que o português triunfou foi disputada entre os dez melhores jogadores, em Los Angeles.

À revista "Variety", Tiago P. conta que esta vitória exigiu "uma abordagem estratégica rigorosa" e muito tempo de planeamento. Ávido jogador de Candy Crush, conheceu o jogo pela primeira vez em 2012, através do Facebook.

Esta é a quinta edição do torneio Candy Crush All Stars. No evento deste ano, foram jogados cerca de 2.2 mil milhões de níveis.