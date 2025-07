"Estamos de volta". BTS anunciam novo álbum e tour mundial em 2026

Através de um vídeo em direto no Youtube, a banda revelou os planos para um regresso oficial no próximo ano, depois de todos os sete membros terem completado o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

Quase três anos depois, o grupo de k-pop BTS anunciou o regresso com um novo álbum e uma digressão mundial no ano de 2026.

No mês passado, Suga foi o último dos sete a terminar o serviço militar na Coreia do Sul. A banda intercalou as entradas no exército para que todos os membros estivessem ausentes ao mesmo tempo por um período inferior a seis meses.

Um dos membros, J-Hope, que foi dispensado em outubro do ano passado, já fez uma digressão mundial a solo.

A banda BTS estreou-se em 2013 e em 2020 e 2021 foram os artistas mais vendidos em todo o mundo, com seis álbuns e seis singles a alcançarem o primeiro lugar nas tabelas de discos mais vendidos nos Estados Unidos.