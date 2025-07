Júri chega a veredicto parcial sobre Sean "Diddy" Combs e vai continuar a deliberar

O júri do julgamento do magnata do hip-hop Sean "Diddy" Combs chegou hoje a um veredicto parcial sobre quatro das cinco acusações contra ele e continua a deliberar sobre a primeira acusação, sobre "conspiração para cometer extorsão".

Os doze jurados entregaram ao juiz uma nota indicando que tinham chegado a um veredicto sobre as acusações dois, três, quatro e cinco, relativas a tráfico sexual e transporte para proxenetismo das duas principais vítimas, Cassie Ventura e uma mulher que testemunhou sob o pseudónimo de "Jane".

No entanto, não especificaram se o consideraram culpado ou inocente.

Após receberem a nota dos jurados, os advogados de Diddy reuniram-se à sua volta para conversar com ele, gesticulando abundantemente enquanto o rapper permanecia abatido e mal respondia à sua equipa jurídica.

Aproximou-se então dos seus seis filhos e falou com eles em sussurro.

Na nota, lida em tribunal pelo juiz Arun Subramanian, os jurados declararam que chegaram a um veredicto sobre estas acusações, mas "não conseguem chegar a um veredicto sobre a primeira acusação", a de conspiração para cometer crime organizado, que acarreta a pena mais elevada de todas, prisão perpétua.

Observaram ainda que, em relação a esta acusação, "existem opiniões pouco convincentes de ambos os lados" dentro do júri.

"Este foi um julgamento longo, e estão a deliberar há cerca de treze horas e já chegaram a um veredicto sobre algumas das acusações. Não creio que precisem de mais instruções para continuar", apontou Marc Agnifilo, advogado do músico, que pediu ao juiz que exigisse que os jurados "continuassem a deliberar".

A acusação, representada pela procuradora Maurene Comey, concordou que o júri "não deliberou durante o tempo suficiente" e insistiu que devem continuar a chegar a uma conclusão sobre a primeira acusação. .

Subramanian observou que o tribunal estará encerrado na quinta-feira e perguntou a ambas as partes se deveria solicitar aos jurados que comparecessem em tribunal caso as deliberações se prolonguem.

"Estou preocupado que o júri queira chegar a um veredicto rapidamente. Pedimos que não os informem agora, porque alguns podem sentir-se pressionados, e solicitamos que os informemos amanhã, ao final do dia", destacou Agnifilo, após consultar o resto da equipa jurídica.

Subramanian chamou os jurados de volta ao tribunal e lembrou-lhes que, embora o veredicto deva ser unânime, "não são obrigados a abdicar das suas convicções honestas sobre o efeito ou o peso das provas com o único propósito de chegar a um veredicto ou unicamente por causa das opiniões de outros jurados".

Nas acusações que resultaram num veredicto, Combs é acusado de tráfico sexual das suas ex-namoradas, Cassie Ventura e "Jane", além de as transportar entre cidades e estados, e por vezes entre países, para se envolverem em atos sexuais maratonistas com prostitutos ou strippers, conhecidas como "freak-offs". .