Kanye West banido da Austrália por canção a elogiar Hitler

O artista Kanye West foi banido da Austrália devido ao título da sua música "Heil Hitler".

A canção lançada em maio promove o nazismo e elogia Adolf Hitler, depois de West fazer uma série de publicações antissemitas no X (antigo Twitter), que incluíam comentários como "Eu amo Hitler" e "Eu sou nazi".

O ministro do Interior da Austrália, Tony Burke, disse que, embora comentários ofensivos anteriores feitos pelo rapper não tenham afetado o estatuto do seu visto, as autoridades "analisaram isso novamente" após o lançamento da música.

"Era um nível mais baixo (de visto) e as autoridades ainda analisaram a lei e disseram: Vão cantar uma música e promover nazismo, não precisamos disso na Austrália'", disse à emissora nacional ABC, na quarta-feira.

"Já temos problemas suficientes neste país sem importar, deliberadamente, intolerância", acrescentou.

Burke acrescentou que West tinha família na Austrália e era um visitante de longa data antes do cancelamento do visto. O cantor se casou com sua esposa Bianca Censori, uma arquiteta australiana, em dezembro de 2022.

O gabinete de Burke recusou-se a comentar a data exata do cancelamento do visto.

Em outubro de 2024, a influencer conservadora americana Candace Owens também foi impedida de entrar na Austrália. Burke disse que "o interesse nacional australiano é melhor atendido quando Candace Owens está em outro lugar".