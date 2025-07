The Bear – Temporada 4: este intenso drama culinário continua a ser uma receita irresistível para maratonar

Esta narrativa envolvente sobre dinâmicas familiares conquistou público e crítica desde a sua estreia em 2022, com a primeira temporada a alcançar uns impressionantes 100% no Rotten Tomatoes. As temporadas seguintes mantiveram a fasquia alta, com 99% e 89%, respetivamente – um desafio considerável para a quarta temporada, que se estreou a 26 de junho no Disney+ Portugal, ultrapassar.

Junte uma pitada de crise de identidade, uma colher de perfeccionismo, uma dose generosa de exaustão e uma boa porção de luto fraternal. Leve tudo à frigideira bem quente e temos The Bear: um drama habilmente temperado sobre um chef à beira do colapso, impulsionado por uma ambição desmedida e padrões exigentes, enquanto transforma a modesta loja de sanduíches da família num restaurante de fine dining.

Logo nos primeiros dez minutos do episódio piloto, The Bear mostrou ao que vinha: ritmo alucinante, autenticidade no diálogo, disfunção familiar reconhecível e um estilo de realização dinâmico. As cenas de alta tensão na cozinha foram servidas ao lado de interpretações marcantes de talentos consagrados e emergentes como Jeremy Allen White (Carmy), Ebon Moss-Bachrach (Richie), Ayo Edebiri (Sydney) e Oliver Platt (Cicero/Tio Jimmy).

Uma receita com história

A série é liderada por Christopher Storer, inspirado por um restaurante real de Chicago, o Mr Beef, gerido pelo pai de um amigo seu. Com a ajuda da sua irmã, chef profissional, como consultora, Storer conseguiu criar um retrato autêntico e visceral do mundo da restauração. A receita deu frutos: The Bear já arrecadou 21 Emmys e cinco Globos de Ouro, com destaque para a interpretação de White como o atormentado Carmy.

Seguindo uma fórmula eficaz, à semelhança de Orange is the New Black, Storer aprofundou as histórias dos personagens secundários para manter a frescura narrativa, apesar do espaço limitado do cenário principal – a cozinha.

As participações de peso de Oliver Platt e Jamie Lee Curtis, em papéis de figuras familiares exigentes, e uma narrativa não-linear que recua a momentos de trauma e turbulência familiar, deram ainda mais camadas emocionais à trama.

Do balcão ao estrelato

Desde o pequeno balcão de sandes de carne até à ambição de conquistar uma estrela Michelin, The Bear percorreu um caminho intenso. Na segunda temporada, Carmy envia os seus colaboradores a diferentes locais para aperfeiçoarem as suas competências, enquanto tenta concretizar o seu sonho. Já a terceira foi marcada por desafios emocionais e profissionais profundos, com conflitos familiares sempre à superfície.

Amor, lealdade, comunidade, propósito e trauma são ingredientes constantes. A relação entre Carmy e “primo” Richie (primo no nome, não no sangue) é central: ora cômica, ora comovente, serve de ponte entre o passado e o futuro. Por sua vez, Sydney, a talentosa subchefe, partilha a visão de excelência gastronómica de Carmy, mas entra frequentemente em confronto com o caos emocional do mentor.

A grande questão agora é: quanto tempo conseguirá o público manter a lealdade a Carmy, com o seu perfeccionismo incessante e obsessão artística, num sector tão volátil?

A alma está no molho

A quarta temporada arranca com um fantasma. Numa cena de sete minutos, Carmy conversa com o irmão falecido, Mikey (Jon Bernthal), enquanto cozinha molho de tomate ("demasiado alho", critica Mikey). O simbolismo do tomate é forte – foi em latas de tomate que Mikey escondeu o dinheiro que acabaria por salvar o restaurante e a sanidade do irmão.

Tal como Francis Ford Coppola usou laranjas como símbolo da morte em O Padrinho, Storer usa o tomate para representar laços familiares e herança – uma base sólida, um ingrediente essencial. Mikey era um ingrediente-chave na vida de Carmy. Agora, resta o sabor da ausência.