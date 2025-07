"Comedian", a famosa banana colada na parede, está em Serralves

Sussurro, uma exposição do artista italiano Maurizio Cattelan, reúne obras icónicas que refletem sobre a história do nosso tempo. Com uma mistura de seriedade, sátira e humor, concretiza uma crítica às normas sociais.

"Linda" e "perturbadora", são as palavras usadas pelo curador Philippe Vergne para descrever a exposição. "É sobre a falacia do poder, do sistema de crença. É sobre o prazer e a dor. Nesta exposição nada é inocente".

São 26 obras que estarão a partir desta quinta-feira - e até janeiro - expostas na Casa de Serralves, distribuídas pelos dois andares no interior e também pelo parque.

É a primeira vez que peças como Him, L.O.V.E., Comedian, La Nona Ora, Breath e Daddy Daddy são apresentadas em Portugal.