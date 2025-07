Morreu Michael Madsen, estrela de “Cães Danados” e “Kill Bill”, aos 67 anos

O ator norte-americano Michael Madsen, estrela dos filmes de Quentin Tarantino, morreu esta quinta-feira, aos 67 anos.

A morte foi confirmada pelo porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, que avançou que o ator foi encontrado inconsciente na sua casa em Malibu, após um alerta através da linha de emergência. A morte foi declarada por volta das 8h25 locais (16h25 em Lisboa).

Ao The Hollywood Reporter, a agente do ator confirmou que o ator terá sofrido uma "paragem cardíaca".

Ao longo da sua carreira, Madsen ficou conhecido pelos seus papéis em filmes do realizador Quentin Tarantino, como "Cães Danados" (1992), os volumes I e II de "Kill Bill" (em 2003 e 2004), os "Oito Odiados", em 2015, e "Era Uma Vez em Hollywood", de 2019.

O ator participou em alguns filmes como WarGames (1983), The Natural (1984), The Doors (1991), Thelma & Louise (1991), Free Willy (1993), Species (1995), Donnie Brasco (1997), Die Another Day (2002), Sin City (2005) e Scary Movie 4 (2006).



Nos últimos anos, Madsen acabou por estar em alguns filmes que passaram despercebidos e, numa entrevista em 2018 ao Hollywood Reporter, refletiu sobre a situação: "Às vezes as pessoas esquecem-se de que há contas para pagar, há filhos para pôr na escola. Nem sempre se pode escolher o melhor argumento. Acabamos por aceitar projectos nos quais talvez não devêssemos estar envolvidos e depois temos de viver com isso para o resto da vida", confessou.

Em 2020 deixou a impressão das suas mãos no Hollywood Walk of Fame, com uma homenagem simbólica que foi a primeira desde a paragem da indústria cinematográfica devido à pandemia da covid-19.