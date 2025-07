O "Ei! Marionetas" está de regresso e traz consigo quatro companhias internacionais

Há 11 anos a deixar uma "pegada artístico-cultural em Gondomar", o "Ei! Marionetas" regressa esta sexta-feira "numa edição de capicua existencial" com 14 dias de programação.

A diretora artística, Clara Ribeiro, diz à Renascença que esta edição optou por sublinhar a importância da integração das formas artísticas, ligadas "à questão da tecnologia, das engrenagens e da robótica". A diretora artística afirma que isto é um universo novo, já que, atualmente, as companhias começam a apresentar projetos artísticos ligados a estas áreas e acreditam ser interessante fazê-lo, uma vez que o projeto faz um "contraponto entre tradição e inovação".

Não tendo um tema, ou um fio condutor, este acaba a ser a "questão desta nova forma de expressão artística na área das marionetas", salienta Clara Ribeiro. "Nós, noutros anos, tivemos temas ligados, por exemplo, à migração e à questão da sustentabilidade ambiental, mas este ano acaba por ser - em termos temáticos - mais eclético, porque procuramos esta abordagem mais técnica", esclarece.

Já sendo tradição haver diferentes países aqui representados, este encontro conta com quatro companhias internacionais, provenientes do Brasil, Bélgica, Espanha - Catalunha -, e Turquia. Além de tentar trazer sempre novos países, tem-se também atenção à escolha de formas artísticas diferentes, como trazer companhias pequenas internacionais, mas também um grande nome internacional do teatro de marionetas. Assim, esta escolha foi a artista Natasha Belova, criadora e formadora belga.

Há também 11 companhias nacionais no "Ei!".

Programação

A programação é muito centrada no Auditório Municipal de Gondomar, com projetos "de companhias com mais experiência". Contudo, também serão levadas a freguesias os projetos que "se podem mover mais facilmente e mais simples para a digressão", confirma Clara Ribeiro.

No primeiro fim de semana, há a abertura da exposição, bem como a homenagem ao artista Delfim Miranda, "figura incontornável do teatro de marionetas em Portugal" no que concerne à ligação entre a marioneta, o artístico, o pedagógico e o educativo, às 21h15.



O ênfase pode ser atribuído à companhia Red Cloud Teatro de Marionetas, de Aveiro, que vai abrir o festival na sexta-feira, dia 4 de julho, às 21h30, no auditório.

No dia 5, no mesmo local, às 17h00, também se vai apresentar a companhia de Tondela, Trigo Teatro ACERT, bem como o espetáculo "Cabaret Voltaire" da S.A Marionetas - Teatro & Bonecas, de Alcobaça, às 21h30.

No dia 12 de julho, às 11h00, vai decorrer a "World Stars Show", uma peça com a assinatura da companhia turca Cemal Fatih Polat Karagoz Theater, também no auditório. Ainda neste dia, às 21h30, a programação conta com uma apresentação do CENDREV - Centro Dramático de Évora, também no Auditório Municipal de Gondomar.

A companhia Fio d'Azeite - Marionetas do Chão de Oliva, de Sintra, vai apresentar-se no mesmo dia, às 16h00, e no domingo, dia 13, às 10h00, poderão ver-se os Moinhos de Jancido nos Jardins da Biblioteca Municipal de Gondomar Camilo de Oliveira.

Fábio Superbi, do Brasil, apresenta a sua peça no dia 12, às 17h00, também nos jardins, e vai repetir o espetáculo no dia 13, no Largo do Laranjal/Parque Desportivo (Melres), às 16h00.



Dia 13 também se conta com o espetáculo da Krisálida - Associação Cultural do Alto Minho, de Viana do Castelo, às 17h00.