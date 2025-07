Uma chamada de emergência para a falta de segurança pública. Espetáculo do TUP estreia esta quinta-feira

Resultado da soma das vozes e problemas que surgem na leitura e perceção do que é o espaço público nos dias de hoje. "Contacto de emergência" toca em questões da atualidade: género, habitação e desigualdade social.

Estreia quinta-feira e estará em cena até domingo na sede do Teatro Universitário do Porto. As sessões vão realizar-se pelas 21h30.

"Um diálogo entre, primeiro, uma perceção individual sobre estes problemas, que é depois comparada com uma experiência em grupo, que depois volta a ser individual. O espetáculo vive muito desta relação", conta o diretor-artístico Emanuel Santoz.

O espetáculo surge da auscultação tanto da comunidade do Teatro Municipal do Porto como do público em geral com o objetivo de discutir e promover "novas formas de habitar o espaço público depois de termos identificado problemas que enfrentamos diariamente". Na perspetiva do diretor artístico, a abertura no processo de criação do espetáculo "tornou a perceção muito mais vasta e enriquecedora".

Nas conversas, o problema gritante que emerge é a violência e a falta de segurança no espaço público. Emanuel Santoz realça que o elenco deste espetáculo é maioritariamente um grupo feminino, "queer", que experiencia esses mesmos problemas.

O espetáculo "Contacto de Emergência" surge da parceria entre a Silent Party e o Teatro Universitário do Porto. É uma Coprodução Cultura em Expansão. A entrada é gratuita.