Morreu Luís Jardim. Ministra da Cultura recorda "homem talentoso, multifacetado e carismático"

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, reagiu à morte do músico e produtor Luís Jardim, afirmando que "desaparece um homem talentoso, multifacetado e carismático", numa publicação na rede social X.

A titular da Cultura, na sua página na rede social recordou ainda as colaborações de Luís Jardim, "com as maiores estrelas da música internacional e vários artistas portugueses".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O músico e produtor musical Luís Jardim morreu esta sexta-feira, dia em que completava 75 anos.

Na década de 1960, Jardim fez parte da banda Demónios Negros. Mais tarde, mudou-se para Inglaterra, onde estudou Administração Comercial e fez parte do grupo Rouge.