Morreu Luís Jardim, produtor musical que trabalhou com Tina Turner e Elton John

Natural da Madeira e primo de Alberto João Jardim, o baterista foi músico de grandes estrelas internacionais , como Tina Turner ou Elton John. Também trabalhou em discos de artistas como ABC, Frankie Goes to Hollywood, Grace Jones ou Seal.

Luís Jardim ficou conhecido do grande público pela sua participação como jurado no programa Ídolos, da SIC, e mais tarde em "Uma canção para ti" e "A tua cara não me é estranha", da TVI.

Morreu o músico e produtor Luís Jardim , esta sexta-feira, no dia em que completou 75 anos . A notícia foi avançada pela RTP.

O presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, manifesta "profunda tristeza" pela morte do amigo Luís Jardim.

"Natural da Madeira, o Luís foi muito mais do que um brilhante músico e produtor musical, foi uma pessoa generosa, talentosa e inspiradora", diz Miguel Albuquerque.

Tive o privilégio de partilhar momentos com ele, e vi de perto o impacto que deixou no mundo da música, tanto em Portugal como além-fronteiras. O Luís vive agora nas melodias que nos deixou e nas memórias que guardo com imensa gratidão. Partiu, mas nunca será esquecido", escreveu o líder madeirense, nas redes sociais.

Em declarações à Renascença, em maio de 2023, aquando da morte de Tina Turner, Luís Jardim recordou como era trabalhar com a "Rainha do Rock", em estúdio e em digressão.

“A Tina Turner era uma cantora única, muito especial, uma verdadeira roqueira”, disse o músico e produtor.



Luís Jardim lembrou um grande concerto com Tina Turner no Brasil: "Os concertos eram momentos especiais. Nós tocamos em grandes concertos no Maracanã, foram 200 e tal mil pessoas".