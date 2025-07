Novo filme de Paolo Sorrentino vai abrir Festival de Veneza

O novo filme do italiano Paolo Sorrentino, intitulado "La Grazia", vai fazer a abertura oficial do 82.º Festival Internacional de Cinema de Veneza, anunciou hoje a organização do evento marcado para 27 de agosto.

Em comunicado, o diretor do festival, Alberto Barbera, mostrou-se feliz pela possibilidade de ter um novo trabalho de Sorrentino na abertura e lembrou que o realizador fez a sua estreia em longas-metragens, em 2001, com "L"uomo in più", também em Veneza.

"O regresso de Paolo Sorrentino à competição chega com um filme destinado a deixar a sua marca pela grande originalidade e poderosa relevância para o tempo presente", acrescentou Barbera.

"La Grazia" é escrito e realizado por Sorrentino, contando com Toni Servillo como protagonista.

Descrito como "uma história de amor passada em Itália", o filme viu os direitos de distribuição globais adquiridos pela plataforma Mubi em fevereiro.

Natural de Nápoles, onde nasceu em 1970, Sorrentino tem tido o seu trabalho premiado nos principais festivais internacionais, para além de já ter ganhado o Óscar de Melhor Filme de Língua Estrangeira em 2014 com "A Grande Beleza".

O festival de Veneza deste ano acontece entre 27 de agosto e 06 de setembro.