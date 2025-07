Oasis fazem homenagem a Diogo Jota no regresso aos palcos

Durante o momento no concerto em Cardiff, no País de Gales, foi exibida uma imagem de Diogo Jota com a camisola do Liverpool , num gesto de fairplay dos irmãos Gallagher, conhecidos e ferverosos adeptos do Manchester City.

No Principality Stadium, os Oasis tocaram 23 músicas, com "Live Forever" a ser a 18.ª canção do alinhamento, antes do encore que incluiu os êxitos "The Masterplan", "Don't Look Back in Anger", "Wonderwall" e "Champagne Supernova".