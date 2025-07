Oasis regressam em força... ou será apenas nostalgia? Uma psicóloga explica

Os Oasis, um dos grandes nomes do Pop/Rock, regressam esta sexta-feira aos palcos. 15 anos depois da separação, os irmãos Gallagher voltam a pisar os palcos com a tour Oasis Live '25, que arranca em Cardiff, no País de Gales.

Este pode ser considerado mais um exemplo de fenómenos do passado que têm regressado em força, mas como se explica o sucesso do mercado da nostalgia?

Teresa Espassandim, da Ordem dos Psicólogos, diz à Renascença que a nostalgia musical reforça a identidade do indivíduo. "A nostalgia musical não é apenas um saudosismo ou fuga do presente. Do ponto de vista psicológico, ela reforça a identidade do indivíduo, ajuda a sentir continuidade ao longo do tempo e cria um forte sentimento de ligação social", dica a especialista.

De acordo com a própria, quando se ouve algo que leva ao sentimento de nostalgia, isso justifica-se pelo facto da música ter uma ligação particular com a designada memória autobiográfica. O cérebro reage a melodias marcantes, sobretudo do que se ouve na juventude - época em que se está em neurodesenvolvimento.

Quando se fala dos Oasis, a psicóloga diz que o fenómeno é "ainda mais interessante", já que não são apenas uma banda antiga. "Eles tornaram-se um símbolo de rebeldia, de autenticidade e, nos anos 90, quando começaram, simbolizavam uma certa revolta com os establishment, uma atitude assim muito crua e direita, e isso cria uma ligação emocional forte", explica.



Os refrões da banda, bem como as músicas simples, criam esse prazer imediato e a sensação de familiaridade, mesmo em quem não viveu nos anos 90.

Nostalgia ou marketing? Eis a questão



Contudo, Teresa Espassadim diz que o sucesso de algo que é retomado não se designa como um apego ao passado, mas como uma nostalgia que nem sempre é espontânea ou genuína. A psicóloga apela, assim, a uma nostalgia consciente, sem que se fique totalmente preso ao passado ou totalmente manipulado pelo marketing, já que plataformas como o Tiktok ou o Spotify alimentam este culto de bandas e músicas do passado - afinal de contas, está também envolvida uma dimensão comercial. A rebeldia e a estética vintage são transformadas num produto e, por isso, a nostalgia também pode ser parte de uma construção comercial.

"No caso dos Oasis vemos um paradoxo. No fundo, são uma banda que vendia rebeldia, mas hoje é possível que venda t-shirts vintage a preços mais elevados".

Aliás, prova disso pode estar nos preços dos bilhetes: há quem tenha pagado sete mil euros por um bilhete para um dos concertos.

De acordo com Teresa Espassandim, tudo o que pode deixar um indivíduo com pouca capacidade de escolha, como que preso a algo, pode tornar-se limitativo ao fazer crer que "antes é que era" ou "no meu tempo era melhor". É necessário ter consciência de que a nostalgia sentida pode ser, de facto, consciente e, nesse caso, deve-se aproveitar a emoção, mas sem se ficar manipulado pelo marketing.

Como todos os sentimentos, a nostalgia tem um contributo importante para o bem estar de cada um. Ela "lembra-nos desta continuidade, deste sentimento de identidade", sendo marcado por memórias de uma época em que também as experiências musicais ficam mais gravadas do que as que posteriormente vêm a ser cultivadas.

Marketing ou saudosismo, o certo é que os concertos dos Oasis estão já há muito esgotados. Para quem conseguiu bilhete, o regresso aos palcos vai decorrer até 17 de agosto.