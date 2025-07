Cozinheiros despem a jaleca na reedição do primeiro livro "Chefs Sem Reservas"

Mais que uma reedição do primeiro livro, lançado em 2019, a nova versão é atualizada com a entrada de cinco novos chefs: quatro portugueses que comandam restaurantes distinguidos com a estrela Michelin -- Rui Silvestre (Fifty Seconds, Lisboa), Diogo Rocha (Mesa de Lemos, Viseu), Rodrigo Castelo (Ó Balcão, Santarém) e José Lopes (Bon Bon, Lagoa), além da brasileira Janaína Torres, considerada no ano passado a melhor chef mulher do mundo, pela lista World"s 50 Best.

"Só no final do livro percebi que havia fio condutor: todos fracassaram rotundamente nos seus percursos ", relatou o escritor, que constatou que a superação passa pela "força, que tem de ser inquebrável", e pelo apoio de outras pessoas, "que lhes deram a mão".

Os textos sobre cada chef, escritos na primeira pessoa, refletem conversas demoradas, nas quais o consultor e curador gastronómico leva os entrevistados numa "viagem no tempo até à memória mais antiga" para conhecer as histórias pessoais de cada personalidade.

O lado humano dos chefs, com os seus percursos pessoais e fracassos, é retratado na reedição do livro "Chefs sem Reservas", que junta cinco novos cozinheiros aos 10 da edição original, disse à Lusa o autor, Nelson Marques.

Neste livro, da coleção "Chefs Sem Reservas", que conta com três volumes, Nelson Marques pretendeu "corrigir uma "falha" da primeira edição, que não tinha nenhuma mulher.

Além disso, a nova edição reflete a evolução do panorama da alta cozinha portuguesa.

"Estamos a viver a idade do ouro da alta gastronomia portuguesa", sustentou o também antigo jornalista, que trabalhou no Expresso e no Público e publicou artigos em jornais internacionais, como o The Guardian e o El Mundo.

Com os novos chefs que surgem nesta nova edição, o autor proporciona também uma viagem a outras geografias.

"As conversas com os chefs acabam também por refletir as gastronomias dos territórios de onde eles são originais", referiu.

O livro já chegou às livrarias, mas o lançamento decorre no próximo dia 17, no SUD Lisboa, coincidindo com o oitavo aniversário do restaurante à beira do Tejo.

O evento contará com um jantar preparado por oito chefs distinguidos no Guia Michelin, que se juntam a Patrick Lefeuvre, chef do SUD Lisboa, para uma refeição "Under The Stars".

Participam Rui Silvestre, do Fifty Seconds (uma estrela Michelin), que será o coordenador do jantar, Alexandre Silva (Loco, uma estrela), Diogo Formiga (Encanto, uma estrela), Habner Gomes (YOSO, uma estrela), Ljubomir Stanisic (100 Maneiras), Louis Anjos (Al Sud, uma estrela), Louise Bourrat (Boubou"s) e Vítor Matos, que este ano se tornou o chef português com mais estrelas Michelin (cinco), duas delas no Antiqvvm, no Porto.