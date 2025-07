Escândalo das sandálias. Prada reconhece inspiração indiana (depois da polémica)

A marca de luxo italiana Prada reconheceu as raízes ancestrais indianas do seu novo design de sandálias, após uma onda de críticas de artesãos e políticos indianos que se sentiram ignorados, a milhares de quilómetros do desfile em Milão.

As imagens do desfile 1913.F, realizado em Milão no fim de junho, mostraram modelos a usar sandálias de couro com um padrão trançado muito semelhante às tradicionais sandálias Kolhapuri, feitas à mão e originárias da cidade de Kolhapur, no estado indiano de Maharashtra, com uma história que remonta ao século XII.

A falta de reconhecimento público da inspiração indiana provocou críticas na comunicação social e vindas de deputados indianos.

Lorenzo Bertelli, responsável pela responsabilidade social corporativa da Prada e filho dos proprietários, respondeu numa carta à Câmara de Comércio de Maharashtra, reconhecendo a herança indiana do design.