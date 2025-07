Bagagem de mão passa a ter medida única de 40×30×15 cm na Europa

A Airlines for Europe, principal associação europeia de companhias aéreas, anunciou esta segunda-feira a adoção de uma nova dimensão padrão para toda a bagagem de mão gratuita: 40×30×15 centímetros.

A medida será obrigatória para todas as transportadoras associadas, entre as quais se encontram a TAP, Ryanair, easyJet, Lufthansa e Air France-KLM, e deverá ser implementada até ao final da temporada de verão de 2025.

Na prática, a alteração representa uma redução face às medidas atuais da easyJet, mantendo-se praticamente igual às da Ryanair e idêntica às da TAP.

As companhias ficam também obrigadas a comunicar de forma clara e acessível as dimensões e o peso permitidos da bagagem de cabine, garantindo transparência junto dos passageiros.

Segundo a Airlines for Europe, esta mudança está em consonância com uma decisão tomada a 5 de junho pelos ministros dos Transportes da União Europeia, no âmbito da proteção dos direitos dos passageiros.

A decisão europeia surge na sequência de um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que determinou que o transporte de bagagem de mão não pode ser sujeito a sobretaxas, desde que respeite limites razoáveis de peso e dimensões, bem como as normas de segurança vigentes.