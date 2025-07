Chris Brown, Mary J. Blige, Burna Boy e Tems no festival Afro Nation

Os cantores norte-americanos Chris Brown e Mary J. Blige, os nigerianos Burna Boy e Tems, o francês Booba e o americano-nigeriano Davido estão em destaque no 5.º Festival Afro Nation, que se realiza entre quarta e sexta-feira em Portimão.

Aquele que se intitula como "o maior festival de "afrobeats" do mundo" apresenta à 5.ª edição um cartaz com mais de 30 artistas, que irão atuar em dois palcos instalados no areal da Praia da Rocha.

No primeiro dia, atuam no palco principal Chris Brown, Davido, Tiakola Gabzy, Rionsia e Qing Madi. Para o segundo palco estão agendadas as atuações de Dbn Gogo, Mörda, Nkosazana Daughter e KMAT.

O segundo dia do Afro Nation fica marcado pela estreia em Portugal de Mary J. Blige, que é uma das cantoras mais relevantes do "hip-hop soul" e do "r&b" e conta com mais de 35 anos de carreira.

Além de Mary J. Blige, passam também pelo palco principal Tens, Franglish, Odeal, Amaarae, Naza e June Freedom.

O segundo palco recebe, no segundo dia, Uncle Waffles, Lee McKrazy com Scotts Maphuma, Felo Le Tee, Shakes & Les e The Therapist.

O Afro Nation encerra com Burna Boy - que regressa ao festival pela quarta vez, depois de ter marcado presença em 2019, 2022 e 2023 -, Booba, Dexta Deps, Joé Dwèt Filé e Innos"B, no palco principal.

O segundo palco recebe Scorpion Kings, Young Stunna, Vigro Deep, Oskido e Rosey Gold.

Na primeira edição, em 2019, o Afro Nation acolheu mais de 25 mil pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido. No ano passado foram cerca de 40 mil.

Em 2020 e 2021, o festival não se realizou por causa das restrições impostas devido à pandemia da covid-19.

O festival só admite entrada a maiores de 18 anos, sendo "necessário apresentar identificação" para provar a idade, segundo informação disponível no "site" do festival.

Os bilhetes para o Afro Nation custam 349 euros, passe de três dias, e 137 euros, bilhete diário.