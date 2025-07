França empresta tapeçaria milenar de Bayeux ao Museu Britânico

A Tapeçaria de Bayeux, do primeiros anos 1000, será emprestada por França ao Museu Britânico, em Londres, de setembro de 2026 a junho de 2027, em troca de peças do tesouro arqueológico de Sutton Hoo, anunciou esta terça-feira Emmanuel Macron.

O Presidente francês fez estas declarações aos jornais Ouest-France e Paris Normandie, no decorrer da sua visita de Estado de três dias ao Reino Unido, que teve início esta terça-feira.

"Com o seu caráter simbólico e o valor inestimável das peças emprestadas, esta troca sem precedentes demonstra o desejo de revitalizar a relação cultural entre os nossos dois países e a confiança que existe entre nós", disse o chefe de Estado francês aos dois jornais, citados pela agência AFP.

"Os nossos amigos britânicos estão a retribuir o favor, oferecendo-nos a oportunidade de expor, do nosso lado, peças absolutamente magníficas do tesouro de Sutton Hoo, peças do tabuleiro de xadrez de Lewis e do Escudo de Battersea", acrescentou.

As peças emprestadas serão expostas nos museus de Caen e Ruão, na Normandia.

A Tapeçaria de Bayeux, datada entre 1066 e 1083, é um conhecido "conto bordado" com 70 metros de comprimento que narra a conquista de Inglaterra, da qual se tornou rei, em 1066, Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia.

Atualmente, a tapeçaria está em exposição no Museu de Bayeux, na região francesa da Normandia, que deverá encerrar para obras até outubro de 2027. A peça será alvo de restauro após o seu empréstimo ao Museu Britânico.

O Tesouro de Sutton Hoo é considerado uma das maiores descobertas arqueológicas do Reino Unido: um navio-túmulo descoberto em 1938-1939, no sudeste de Inglaterra, que transformou a visão dos historiadores sobre o período anglo-saxónico do início da Idade Média.