Homem esqueceu a mulher numa área de serviço e só deu por isso 300 km depois

Na noite de 4 para 5 de julho, um homem de 62 anos que seguia de carro desde Paris rumo a Marrocos com a mulher e a filha de 22 anos, esqueceu-se da esposa numa área de serviço junto a Orléans, em França, conta a imprensa francesa.

O incidente ocorreu quando a família decidiu parar para uma breve pausa.

O condutor foi à casa de banho e, ao regressar ao carro, não se apercebeu de que a mulher também tinha saído do veículo. A filha dormia no banco traseiro e ninguém notou a ausência.

A situação só foi detetada por volta das 8h30 da manhã, já a mais de 300 quilómetros do local da paragem, altura em que o homem percebeu que a esposa não estava no carro. De imediato, contactou as autoridades para obter ajuda.

“Nós contactámos os nossos colegas da zona que tomaram conta da senhora. Ela já os tinha contactado para indicar que o marido a tinha esquecido”, explicaram as autoridades.

Apesar da ajuda das câmaras de videovigilância, os militares enfrentaram dificuldades em perceber em que paragem a mulher teria ficado, já que a família tinha feito várias pausas.

A mulher, de 62 anos, acabou por ser localizada graças ao sinal do telemóvel. Estava desde as 4h da manhã numa área de serviço em Pamproux, no departamento de Deux-Sèvres.