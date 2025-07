Pequeno cão ajuda a salvar o dono preso em glaciar na Suíça

Um 'herói' de quatro patas: um pequeno cão "salvou" a vida ao seu dono depois de o homem ter caído numa fenda de neve nos Alpes suíços.

Segundo a companhia de helicóptros Air Zermatt, o homem viajava pela Geleira Fee, perto da fronteira italiana, com seu cão, quando, ao atravessar uma ponte de neve, caiu numa fenda de 8 metros de profundidade.

Com recurso a um walkie-talkie, com o qual conseguiu pedir ajuda, o homem tentou ser localizado pelas autoridades, embora, inicialmente, sem sucesso, uma vez que buraco mal era visível.



No entanto, enquanto o homem estava preso no gelo, o cão, da raça spaniel anão continental, permaneceu perto do local, permitindo às autoridades identificar o sítio onde se encontrava o homem.

Em março, as equipas da Air Zermatt tinham alertado para o perigo que as fendas representavam para os caminhantes.