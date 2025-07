Investigadores criam pulseira que deteta "drogas da violação" em segundos

Investigadores de Portugal e Espanha desenvolveram uma pulseira que permite detetar em segundos a presença de drogas de submissão química em bebidas, um sistema preventivo que pode ser usado em eventos para evitar tentativas de violação.

"Podemos utilizar esta pulseira como um método de proteção e fazer com que um concerto, um festival ou uma discoteca seja um lugar livre de perigo, porque as pessoas se podem proteger com este sistema", adiantou à Lusa Carlos Lodeiro Espiño, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCT).

Segundo o coordenador do projeto em Portugal, esta pulseira já é comercializada em Espanha e pode ser adquirida em Portugal na página eletrónica da startup Nanoarts, mas a intenção é que possa também ser disponibilizada através dos próprios organizadores de eventos ou entidades públicas, como câmaras municipais.

Na prática, trata-se de um sensor incorporado numa pulseira de papel e que reage diretamente a qualquer bebida que tenha uma das três "drogas da violação", a GHB, a mais barata e mais fácil de obter, a burundanga, importada da América Latina, e as catinonas, explicou Carlos Lodeiro Espiño.

De acordo com o investigador, no caso da GHB, a mais utilizada nos casos de submissão química, trata-se de uma droga que, algumas horas após a ingestão, "não se consegue detetar na urina, no sangue e na saliva", sendo, por essa razão, necessário um "dispositivo rápido que detete" a sua presença.

"É imediato e serve como método preventivo e dissuasor", salientou ainda Carlos Lodeiro Espiño, ao alertar que a GHB é uma substância que, no passado, foi utilizada na medicina como anestésico, fazendo com que uma "pessoa fique sem capacidade de reagir" e que também sofra um episódio de amnésia, algumas horas após a sua ingestão.

Salientando que essa substância não tem cheiro, cor ou sabor, o investigador adiantou que, com a nova pulseira, "alguém que vai a uma discoteca, a um festival a um concerto ao ar livre e que queira testar qualquer bebida antes do seu consumo, basta simplesmente tocar com a palhinha na pulseira" e verificar se há uma mudança de cor para verde.