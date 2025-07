Nova temporada no TNSJ com Nuno Carinhas, Castellucci e Chiara Guidi

A nova temporada no Teatro Nacional de São João (TNSJ), no Porto, arranca em setembro e traz 11 estreias absolutas em 31 espetáculos, três produções próprias, oito coproduções e quatro espetáculos internacionais.

“Há ênfases muito claras na programação desta temporada 25/26. Uma aposta evidente na dramaturgia de língua portuguesa - não apenas de autores portugueses -, um consistente reforço do eixo de programação para a infância e juventude e também projetos de caráter comunitário e social”, nota o presidente do conselho de administração do TNSJ, Pedro Sobrado.

Três espetáculos de produção própria

O presidente destaca os projetos de produção própria, que “promovem o alargamento da noção de repertório e uma aposta na dramaturgia de língua portuguesa”, encenados por Nuno Carinhas, Victor Hugo Pontes e Miguel Loureiro.

Nuno Carinhas encena "Branca de Neve & Outros Dramalhetes", a partir de três poemas dramáticos de Robert Walse: Branca de Neve, Gata Borralheira e A Bela Adormecida.

Victor Hugo Pontes vai dirigir "Inventão", baseado na obra teatral de Manuel António Pina, “provavelmente o corpo dramático para a infância e juventude mais importante de todo o século XX português”, destaca Pedro Sobrado.

Miguel Loureiro encena pela primeira vez no São João uma peça do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues - "O Beijo no Asfalto". “Só poderíamos realizar este projeto com um elenco de atores e atrizes brasileiros, selecionados numa audição onde concorreram cerca de trezentas pessoas”, afirma à Renascença Pedro Sobrado.

Celebrar os 80 anos de Ricardo Pais

Em homenagem a Ricardo Pais, que celebra 80 anos, o São João preparou um programa que remonta a dois espetáculos emblemáticos de Ricardo Pais, "Turismo Infinito" e "al mada nada" - “uma espécie de lado A e lado B do génio teatral e criativo de Ricardo Pais”.

Será também promovida a publicação da obra "Despesas de Representação" que reúne 50 anos de textos e entrevistas nos quais Ricardo Pais desenvolveu uma reflexão acerca do teatro, dos textos dramáticos, dos autores, das práticas e das linguagens cénicas.

Brasil, França e Itália nos palcos do TNSJ e do TeCA

O TNSJ abre portas a espetáculos internacionais do Brasil ("Língua Brasileira"), França ("Sentinelles") e Itália ("Bérénice" e "Buchettino").

"Bérénice", de Jean Racine, será encenado por Romeo Castellucci e interpretado por Isabelle Huppert - “maior entre as grandes atrizes europeias”.

"Buchettino" é dedicado ao público mais jovem. O espetáculo é de Chiara Guidi, nome central do teatro para a infância e juventude na Europa, irá decorrer no Teatro Carlos Alberto.

De França, chega ao palco do São João Sentinelles, inspirado em "O Náufrago" com texto, encenação e cenografia de Jean-François Sivadier.

"Língua Brasileira" vem do Brasil, apresentado pela primeira vez na Europa, com direção cénica de Filipe Hirsch. A apresentação desta obra é o mote para questionar, no dia 4 de outubro, O que pode esta língua?