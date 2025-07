"Tubarão" faz 50 anos. Spielberg conta histórias e mostra imagens inéditas em documentário

Steven Spielberg vai revelar histórias inéditas sobre a produção do primeiro grande "blockbuster" do cinema, "Tubarão", num documentário de Laurent Bouzereau que assinala o 50.º aniversário do filme. Em "50 anos de Tubarão: A História Definitiva dos Bastidores", que se estreia no Disney+ a 11 de julho, e no canal National Geographic a 14 de julho, Spielberg mostra imagens de arquivo que nunca tinham sido vistas e conta como achou que "Tubarão" ia acabar com a sua carreira. O realizador revela que sofreu de stress pós-traumático durante anos após a conclusão do filme e chegava a deitar-se no barco da produção, "Orca", para chorar. "O que me surpreendeu mais foi o nível de intimidade que Steven tem com esta história e a partilha de como ficou traumatizado pelos desafios que enfrentou ao fazer o filme", disse em entrevista à agência Lusa o realizador Laurent Bouzereau. "A perspetiva humana é sempre comovente, relacionável e catártica. O que ofereço no meu filme é uma história de perseverança e ultrapassar as expectativas". Bouzereau reconheceu que, em meio século, muito foi dito e contado sobre "Tubarão" (ou "Jaws", no título original em inglês), mas o nível de detalhe e as imagens inéditas tornam o documentário diferente -- além dos testemunhos de alguns dos maiores cineastas e estrelas de Hollywood, incluindo George Lucas, James Cameron, J.J. Abrams, Guillermo del Toro, Jordan Peele e Emily Blunt.

"Todos foram influenciados por "Tubarão" de formas diferentes", explicou o realizador. Ele próprio emigrou de França para os Estados Unidos para cumprir o sonho de fazer cinema no sítio onde se passa o filme, a que assistiu em criança. O documentário explora também a influência tremenda que esta história teve na forma como as pessoas olham para os tubarões. Baseado no livro de Peter Benchley com o mesmo título, publicado em fevereiro de 1974, o filme gerou um interesse que antes não existia em torno do grande predador do oceano. "É uma boa história, a velha história de como as pessoas reagem a ameaças que não conseguem controlar", disse à Lusa Wendy Benchley, viúva do autor. "As pessoas nunca se tinham concentrado em tubarões antes disto. Quando o Peter publicou o livro tocou em algo não só de medo mas também de fascínio, e impulsionou a ciência dos tubarões". O documentário inclui imagens e histórias do luso-americano Joe Manuel Alves, que desenhou o tubarão mecânico original e enfrentou dificuldades dramáticas para o fazer funcionar. Filho de emigrantes portugueses, Alves publicou o livro "Designing Jaws" ("Desenhando "Tubarão"") sobre o trabalho que fez e, numa entrevista anterior à Lusa, disse que continua a receber correio de fãs todas as semanas. Os problemas com o tubarão "animatrónico" gigante do filme não foram únicos na produção. "Tubarão" excedeu em muito o prazo de filmagens e o orçamento que lhe estava destinado, chegando a duvidar-se que seria completado. A equipa, os atores e Steven Spielberg estiveram isolados na famosa ilha Martha"s Vineyard, ao largo da costa de Massachusetts, durante mais de cinco meses. O calendário original era de um mês e 25 dias.