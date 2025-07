"As Três da Manhã" da Renascença conquistam audiência

De acordo com o bareme rádio de junho da Marktest, a Renascença sobe em reach semanal (16,9%) - o maior valor desde dezembro de 2022 - e alcança 1,5 milhões de ouvintes semanais.

O programa “As Três da Manhã” da Renascença , com Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves, cresce em audiência.

Joana Marques continua na liderança do Pod Scope, (...)

Todas as semanas as rádios do Grupo Renascença Multimédia - Renascença, RFM e Mega Hits - são ouvidas por mais de 4,4 milhões de pessoas, 62% dos ouvintes de rádio em Portugal.

Na vaga de junho, a RFM sobe em audiência, reach e share. O programa “Tá Bonito”, com Hélder Tavares e Catarina Moreira, cresce em audiência.

A Mega Hits aumenta significativamente em reach semanal e cresce entre os estudantes, liderando entre as rádios jovens.