Começa esta quinta o NOS Alive com mais de uma centena de artistas e bandas

Mais de uma centena de artistas e bandas, entre os quais Olivia Rodrigo, Benson Boone, Jutice, Anyma, Muse e Nine Inche Nails, atuam entre esta quinta-feira e sábado no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no 17.º festival Alive.

Este ano, o recinto volta a ter sete palcos, um dos quais dedicado à Comédia, que vão acolher 122 atuações de 112 artistas e bandas, 31 dos quais portugueses, "para todos os gostos", destacou o promotor Álvaro Covões, da Everithing is New, em declarações à Lusa na terça-feira, numa visita ao recinto.

Esta quinta-feira, dia que está esgotado, o grande destaque é a norte-americana Olivia Rodrigo, que aos 22 anos conta com dois álbuns editados: "Sour" (2021) e "Guts" (2023).

No final de junho, a cantora encerrou o festival britânico Glastonbury com uma das atuações mais elogiadas deste ano e que contou com o vocalista dos The Cure, Robert Smith, como convidado.

Além de Olivia Rodrigo, esta quinta-feira, pelo palco principal do NOS Alive passam Mark Hambor, Benson Boone e Noah Kahan.

No segundo palco, que nesta edição "aumentou substancialmente de tamanho", respondendo assim a uma pretensão do público, irão atuar Gree Leather, Bad Nerves, Artemas, Barry Can"t Swim, Glass Animals, Parov Stelar e Nathy Peluso.

Pelos restantes palcos -- Clubbing, Coreto, Fado Café, Comédia e Pórtico -- passam artistas e bandas como Girls 96, Baleia Baleia Baleia, Pedro Moutinho, Diogo Clemente, Mónica Vale de Gato, Guilherme Duarte e Shakra.

Na sexta-feira, o destaque vai para o DJ norte-americano Anyma. Nesse dia também confirmadas as atuações de Justice, The Wombats, Girl in Red, Finneas, St. Vincent, Capicua, Mother Mother, Mike11, Herlander, Zarco, Luísa Amaro, Luís Franco Bastos e Guilherme Fonseca, entre outros.

O cartaz de sábado inclui Muse, Nine Inch Nails, Future Islands, Foster The People, Bright Eyes, Jet, A-Trak, Left., Bombazine, Luís Severo, Teresinha Landeiro, Cebola Mol, Jel e Ana Arrebentinha, entre outros.

O recinto, que abre todos os dias às 15:00 e encerra às 04:00 do dia seguinte, tem capacidade para 56 mil pessoas, além das seis mil que estarão a trabalhar, entre "staff" e jornalistas.

A organização aconselha o uso de transportes públicos para chegar ao recinto.

Este ano, os bilhetes diários para o festival, que já só há para sexta-feira e sábado, custam 84 euros.

Os passes de três dias estão esgotados, havendo ainda passes de dois dias -- sexta-feira e sábado -- que custam 168 euros. Os passes de dois dias para quinta e sexta-feira e quinta-feira e sábado estão também esgotados.