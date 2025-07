Finalistas das escolas artísticas do Porto mostram trabalho

O Teatro Nacional São João voltar a ser casa para os finalistas das escolas artísticas do Porto, com as apresentações, entre esta quinta-feira e o dia 31, dos projetos dos finalistas. O palco será o do Teatro Carlos Alberto.

O Escolas Artísticas no TNSJ é um programa que cria pontes de formação académica e a perspetiva de um futuro profissional, sendo já uma marca distintiva do teatro nacional portuense.

O Carlos Alberto vai acolher a primeira mostra pública das competências acumuladas, ao longo dos três anos, pelos finalistas dos cursos de Dança e Teatro do Balleteatro, da licenciatura em Artes Dramáticas/Formação de Atores da Universidade Lusófona do Porto e da licenciatura em Teatro da Escola Superior Artística do Porto (ESAP).

Programação

As Escolas Artísticas do TNSJ têm início com o espetáculo dos finalistas da Universidade Lusófona do Porto, "The amazing show of Isaac Flores". Esta apresentação vai decorrer nos dias 10 e 11 de julho, com texto e encenação de Marta Freitas Almendra.

De acordo com a informação divulgada, é "um espetáculo sobre as pessoas e o seus estados de alma", que levanta a questão: o mundo do espetáculo é sempre luminoso ou esconderá zonas de negrume?

Marta Freitas Almendra, ligada ao projeto, retrata um lado negro desse mundo, onde são tratadas como matéria de representação, as fragilidades de cada um.

"Um casal aproveita-se das vidas desgraçadas de vários artistas para ganhar dinheiro: do tráfico humano ao abuso físico e psicológico, os maus tratos são incontáveis. Até que a entrada de alguém de fora conduz a uma mudança. Imersos num contexto profissional, os alunos finalistas dão corpo e voz a uma peça onde circulam outras questões: a vida em comunidade num elenco, a desgraça alheia, de imigrantes sobretudo, e a nossa apetência de espectadores por ela: "O público para para ver desgraças.". Mas "há um novo jogo de sobrevivência a começar": o espetáculo tem de continuar..."

Nos dias 24 e 25 de julho, seguem-se as Provas de Aptidão Profissional (PAP) dos alunos do Balleteatro, sendo que na quinta-feira são apresentadas as de dança e na sexta-feira as de teatro.

No que respeita a estes dois eventos, as PAP são o resultado de uma "pesquisa criativa e de exploração de novas soluções cénicas e performáticas dos alunos e um momento-chave no seu percurso educativo". Neste sentido, os participantes criam os seus próprios projetos artísticos, de forma a cumprir um dos objetivos de referência do Balleteatro enquanto centro de desenvolvimento das artes performativas.

Por último, nos dias 30 e 31, será apresentado "Pérolas a Porcos!", um espetáculo dos alunos da Escola Artística do Porto.

"Fazer o quê, dizer o quê? Fazer como? Em teatro, nem sempre há respostas para as perguntas que os artistas colocam a si próprios. O que há são tentativas. "Saltos para o vazio, na esperança de não partir os dentes no chão." É segundo este mote que os alunos do Teatro da Escola Superior Artística do Porto empreendem em "Pérolas a Porcos!"

A peça é dirigida pelo encenador, ator e formador Jaime C. Santos e construída a partir de textos do próprio e de autores como Raúl Brandão, Javier Tomeo, Harold Pinter.

Os espetáculos vão decorrer às quartas e quintas-feiras comm início às 19h00, enquanto que as apresentações de sexta-feira serão às 21h00. O valor do bilhete é de cinco euros.



TNSJ procura diretor

= Teatro Nacional de São João está sem diretor artístico, pelo que estão a decorrer as entrevistas para ocupar o cargo.

A decisão será tornada pública no fim do mês de julho e, de acordo com o regulamento estipulado, a pessoa que vier a ocupar o cargo "terá de iniciar funções até três meses após a deliberação do júri, ou seja, no mínimo até outubro", esclarece o presidente do conselho de administração do TNSJ, Pedro Sobrado.