Podcasts. "Extremamente Desagradável" continua a liderar

O podcast da Renascença "Extremamente Desagradável" continua a liderar o top de podcasts em Portugal. Durante o mês de junho, o "Extremamente Desagradável", de Joana Marques, amealhou mais de 1.6 milhões de downloads, segundo o ranking de podcasts elaborado pela Marktest.

Em maio, recorde-se, o podcast regressou de férias diretamente para o primeiro lugar, com 2,4 milhões de downloads.

No top de podcasts Renascença analisados nesta compilação vale a pena também mencionar o podcast "Seja o que Deus Quiser", que subiu de 18.º lugar no mês passado para 12.º lugar. O podcast de Daniel Leitão acumulou, no mês passado, mais de 190 mil downloads. Menção especial também deve ser feita ao conteúdo de informação da Renascença, com os espaços de Noticiário, Explicador Renascença e Bola Branca a reunir a preferência dos ouvintes e a figurar no top 50 de podcasts nacionais.

Na plataforma Spotify, o podcast da Renascença "Extremamente Desagradável" é o podcast mais ouvido há quatro anos consecutivos.

O ranking de podcasts publicado esta quinta-feira, o "Pod_Scope", é um serviço da Marktest que audita o ranking de podcasts produzidos em Portugal desde janeiro. O estudo é feito em colaboração com a Renascença, a Bauer Media, o Grupo Impresa e o Observador.

Os números deste ranking não incluem, no entanto, os dados referentes ao Youtube, onde, no caso da Renascença, os podcasts também estão disponíveis em formato áudio e vídeo.