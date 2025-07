Sara Sampaio é namorada de Lex Luthor no novo "SuperMan"

Para se preparar, Sara Sampaio viu as versões de Eve interpretadas anteriormente por Valerie Perrine e Andrea Brooks e apaixonou-se pela personagem, que considera ter muita piada e coração.

"Ela parece que tem uma essência quase de criança, muito pura", descreveu Sara Sampaio, que quis mostrar "esse deslumbramento que as crianças têm de tudo é fantástico e tudo é novo e tudo é bonito".

A supermodelo portuguesa Sara Sampaio é uma das protagonistas do novo filme de James Gunn "Superman", que se estreia esta quinta-feira nos cinemas portugueses, onde mostra uma versão diferente da assistente e namorada do vilão Lex Luthor, Eve Teschmacher.

A primeira impressão que a audiência terá de Eve Teschmacher é de que é superficial, uma influenciadora digital com "os melhores "outfits" do filme", que não se interessa pelas consequências do que o bilionário Lex Luthor (interpretado por Nicholas Hoult) está a fazer.

No entanto, a personagem vai adquirir uma importância fulcral no desenrolar da história e mostrar que tem mais "camadas" que as que mostrou inicialmente.

"O que eu gosto mais na Eve é o facto de que ela pode ser superficial. Acho que as pessoas não têm de ser só uma coisa", sublinhou Sara Sampaio. "Ela pode gostar de coisas bonitas e de cor-de-rosa, mas não significa que seja uma pessoa sem cérebro que não sabe o que está a fazer".

A aparência frívola acaba por ser uma forma de proteção, considerou a atriz. "O que ela quer mais na vida é segurança e o Lex Luthor obviamente dá-lhe isso, com o poder e com o dinheiro", indicou. "Mas no momento em que sente que essa segurança está em risco, tem um plano B que é tomar conta dela própria".

"Superman" é uma das grandes apostas da Warner Bros. Pictures e DC Studios para este ano, e uma produção gigantesca do realizador James Gunn, com um orçamento estimado de 225 milhões de dólares (perto de 192 milhões de euros).

Este filme é também a grande oportunidade de Sara Sampaio se lançar em Hollywood, após participações esporádicas em produções de menor dimensão, como "At Midnight", de Jonah Feingold, e "Crise", de Nicholas Jarecki. Sampaio trabalhou também com realizadores como Bruno Gascon, no filme "A Carga" e na série "Sombra - Uma Mãe Sabe", exibida pela RTP, e Francisco Froes, na curta-metragem "Silence", que protagonizou.

"Isto obviamente é um sonho", declarou, classificando a experiência em "Superman" como "incrível" e muito acima das expectativas.

"James Gunn é fantástico", elogiou, considerando que o realizador de "Guardiões da Galáxia" e "Esquadrão Suicida" escreveu um argumento excelente para "Superman", além de ter criado um bom ambiente nas filmagens.