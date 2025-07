Festival Alive. Circulação de comboios suspensa entre Alcântara Mar e Cais do Sodré

A circulação ferroviária na Linha de Cascais está agora suspensa entre as estações Alcântara Mar e Cais do Sodré, após um problema na catenária, de acordo com uma atualização pelas 21h30 desta sexta-feira da Infraestruturas de Portugal (IP).

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) referiu que a circulação encontra-se agora suspensa entre Alcântara Mar e Cais do Sodré, em Lisboa.

Antes, numa nota publicada pelas 20h53, a CP - Comboios de Portugal tinha indicado numa publicação na rede social Facebook que a circulação estava suspensa entre Algés (Oeiras) e Cais do Sodré (Lisboa) devido a um problema na catenária.

Algés é a paragem de referência para o festival Alive, que está a decorrer até sábado, em Oeiras.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros tinha confirmado à Lusa a ocorrência, acrescentando que foram deslocados meios para o local para auxiliar as pessoas a saírem de um comboio que parou fora da estação.

[notícia atualizada às 23h05 - circulação suspensa entre Alcântara Mar e Cais do Sodré]