Justin Bieber está de volta. "Swag" é o novo álbum

Justin Bieber está de regresso à música com o novo álbum "Swag". O cantor surpreendeu os seus fãs esta sexta-feira com o lançamento de 21 músicas que integram o seu sétimo álbum de estúdio.

O artista canadiano já não lançava músicas novas desde "Justice" em 2021.

Segundo o BBC News, Bieber já tinha dado "spoilers" em publicações que mostram a sua mulher, Hailey Bieber, e o filho. No entanto, a data não tinha sido anunciada oficialmente.

O cantor de êxitos como "Baby", "Sorry" e "Loveyourself" colaborou com vários rappers - Gunna, Sexyy Red e Cash Cobain.

A revelação desta surpresa, deixou os fãs em êxtase. Na rede social X deixaram vários comentários: "Parece que não temos tido músicas boas ultimamente! Espero adicionar algo novo à minha playlist hoje à noite!"

O rapper americano Big Sean foi um dos nomes que comemorou o lançamento do novo álbum. Comentou "Yes!!!!" numa publicação de Bieber no Instagram.



O novo álbum surge no meio de polémicas em que o artista está envolvido. "Inspirado na sua devoção como marido e pai, esta nova era musical impulsionou uma perspectiva mais profunda e um som mais reflexivo, resultando em algumas das suas músicas mais pessoais até agora", disse a Def Jam Recordings.