Mariana van Zeller: “Muitas pessoas que conheço têm medo de sair de casa” nos Estados Unidos

A viver há 20 anos nos Estados Unidos, com cidadania americana, Mariana van Zeller lembra a sua condição de “emigrante” e lamenta o que vê acontecer nas ruas da cidade de Los Angeles, onde vive.

Já atravessou o mundo para entrevistas que são desmarcadas quando lá chega. Tem, desde 2019, uma lista de temas que quer investigar no submundo das economias paralelas. Mariana van Zeller não para. A jornalista portuguesa estreia a 19 de julho uma nova série de 10 episódios de “Na Rota do Tráfico com Mariana Van Zeller” no canal National Geographic.

“Se por acaso cometesse um crime existiria a possibilidade, mesmo sendo americana, de retirarem a cidadania a pessoas como eu! Agora está-se a falar de pessoas que cometem um crime, mas quem sabe no futuro pode ser uma pessoa que critique o governo ou que faça alguma coisa que eles não gostam”, perspetiva.

Acreditando na luta que está a ser travada nas ruas nos Estados Unidos, onde há “manifestações praticamente semanalmente pelas cidades como Los Angeles”, Mariana van Zeller tem esperança que não venha a acontecer esse caminho que possa levar à retirada da cidadania de pessoas como ela.

“Sou emigrante. Tenho o privilégio de ter vindo para este país e de ter uma carreira que adoro, num país que me tem dado tanto a mim como emigrante, mas o que eu vejo hoje nas ruas da minha cidade, Los Angeles, e que se está a repetir por várias cidades nos Estados Unidos, é uma persecução em relação a emigrantes”, aponta.

Questionada sobre Portugal, Mariana van Zeller que se mostra orgulhosa das suas raízes lusitanas que diz, lhe conferem o “sangue explorador”, refere que vê “um país que há semelhança do que se está a passar no resto da Europa e nos Estados Unidos” vive o “perigo de apontar o dedo à emigração e dizer que todo o mal que se está a passar no país é o resultado da imigração ilegal”.

“Não é o caso. É muito mais difícil olhar para o próprio umbigo e tentar entender o que é, qual é o sistema que está a falhar aos portugueses, porque é que o Governo está a falhar aos portugueses e o que é que podemos fazer para melhorar esse Governo? Apontar o dedo a milhões de imigrantes que vêm para este país, para os Estados Unidos e para a Europa para tentar ter uma vida melhor e que dão imenso à economia, pagam impostos, acho que é errado.”

Corridas de motos e tráfico de noivas na rota de Mariana van Zeller