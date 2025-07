Mariana van Zeller: “Muitas pessoas que conheço têm medo de sair de casa” nos Estados Unidos

Já atravessou o mundo para entrevistas que são desmarcadas quando lá chega. Tem, desde 2019, uma lista de temas que quer investigar no submundo das economias paralelas. Mariana van Zeller não para. A jornalista portuguesa estreia a 19 de julho uma nova série de 10 episódios de “Na Rota do Tráfico com Mariana Van Zeller” no canal National Geographic.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, a repórter que venceu recentemente quatro prémios Emmy diz que se vive um “momento muito frágil da democracia nos Estados Unidos”, diz que o jornalismo está “ameaçado” e considera que “quando se expulsa pessoas da Casa Branca” há “censura à liberdade de imprensa”.

A viver há 20 anos nos Estados Unidos, com cidadania americana, Mariana van Zeller lembra a sua condição de “emigrante” e lamenta o que vê acontecer nas ruas da cidade de Los Angeles, onde vive.

“Durante a campanha, Trump disse que ia deportar criminosos. Hoje o que está a fazer é deter e deportar pessoas inocentes. Muitas pessoas que conheço têm medo de sair de casa”, denuncia.

Perante “histórias de várias de pessoas que são detidas e algemadas nas ruas, à frente dos filhos, das famílias”, Mariana van Zeller relata que algumas dessas pessoas “vivem nos Estados Unidos desde crianças. Já são mais americanos, nem sequer conhecem os países de origem”, indica.

Nesta entrevista, a repórter de investigação que começou a sua carreira na SIC diz que há um lado “trágico e perigoso” nesta política de detenções e expulsões da administração Trump. Na sua opinião, o perigo levanta-se quando se fala da “possibilidade de criar uma lei que retiraria a cidadania de pessoas”, como ela.

“Se por acaso cometesse um crime existiria a possibilidade, mesmo sendo americana, de retirarem a cidadania a pessoas como eu! Agora está-se a falar de pessoas que cometem um crime, mas quem sabe no futuro pode ser uma pessoa que critique o governo ou que faça alguma coisa que eles não gostam”, perspetiva.

Acreditando na luta que está a ser travada nas ruas nos Estados Unidos, onde há “manifestações praticamente semanalmente pelas cidades como Los Angeles”, Mariana van Zeller tem esperança que não venha a acontecer esse caminho que possa levar à retirada da cidadania de pessoas como ela.

“Sou emigrante. Tenho o privilégio de ter vindo para este país e de ter uma carreira que adoro, num país que me tem dado tanto a mim como emigrante, mas o que eu vejo hoje nas ruas da minha cidade, Los Angeles, e que se está a repetir por várias cidades nos Estados Unidos, é uma persecução em relação a emigrantes”, aponta.

Questionada sobre Portugal, Mariana van Zeller que se mostra orgulhosa das suas raízes lusitanas que diz, lhe conferem o “sangue explorador”, refere que vê “um país que há semelhança do que se está a passar no resto da Europa e nos Estados Unidos” vive o “perigo de apontar o dedo à emigração e dizer que todo o mal que se está a passar no país é o resultado da imigração ilegal”.

“Não é o caso. É muito mais difícil olhar para o próprio umbigo e tentar entender o que é, qual é o sistema que está a falhar aos portugueses, porque é que o Governo está a falhar aos portugueses e o que é que podemos fazer para melhorar esse Governo? Apontar o dedo a milhões de imigrantes que vêm para este país, para os Estados Unidos e para a Europa para tentar ter uma vida melhor e que dão imenso à economia, pagam impostos, acho que é errado.”