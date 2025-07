Arqueólogos intensificam investigação sobre presença humana no Vale do Côa

Uma equipa internacional de arqueólogos está a analisar os terrenos da Penascosa, um dos sítios mais ricos em arte rupestre no Vale Côa, para aprofundar o conhecimento sobre a ocupação humana na região, muito além de 12 mil anos.

A certeza da continuidade da expressão artística no Paleolítico, num ciclo 30 mil anos jamais interrompido, consolida-se com o avanço da investigação, que aborda agora a exploração de pedra de xisto no sítio da Penascosa e verifica a destruição de painéis existentes em épocas posteriores, em particular no início do século XX.

"Os sítios arqueológicos classificados como monumentos nacionais ou património da humanidade são tão clássicos que ninguém lhes quer mexer. Aqui na Penascosa, não se conseguia perceber qual era a extensão ou distribuição das rochas gravadas, devido à extração do xisto para a construção de açudes ou muros nas margens do rio Côa [em épocas mais recentes]", explicou à agência Lusa o diretor científico da Fundação Côa Parque, Thierry Aubry.

De acordo com o arqueólogo, depois desta intervenção há dados "completamente novos", porque não se conhecia a extensão e a distribuição originais das rochas, no sítio Penascosa.

"E com estas escavações ficamos com a noção do que foi a exploração de pedra de xisto no sítio da Penascosa. A sequência do percurso, fruto da retirada da pedra não é contínua, o que pode levar a pensar que o Homem do Paleolítico escolheu não gravar de forma sequencial. Mas isso não é verdade, porque a jusante do rio Côa há provas de exploração de pedra que destruíram vários painéis", vincou Thierry Aubry.

Na Penascosa, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, nem o calor afasta a curiosidade de uma equipa multidisciplinar que pretende provar que a extração de pedra de xisto nas margens do rio Côa fez com que muitas gravuras deste santuário da arte rupestre acabassem por desaparecer, emergindo agora evidências de que a ação humana, sobretudo no início do século XX, levou consigo muitas destas gravuras.

A sondagem em curso envolve o trabalho no terreno, a escavação, a análise dos solos, a documentação pormenorizada dos achados, entre outras ações, assim como o apelo a novas tecnologias para identificação das áreas de interesse.

Todo o local das prospeções está aliás a ser passado a "pente fino", com recurso a novas tecnologias, embora a arqueologia prática e convencional, também se aplique no terreno, com os arqueólogos a limpar, lavar, esfregar e a decalcar em papel todos os pormenores que evidenciam a presença da Arte do Côa, de forma continua, neste local classificado como sendo da Humanidade.

"Toda as sondagens apontam que, na Penascosa, havia muitas mais rochas gravadas durante o período do Paleolítico, face àquilo que atualmente é conhecido. Isto é importante, porque quando vamos interpretar a distribuição da arte neste local do Parque Arqueológico do Vale do Côa [PAVC], chegamos à conclusão de que o que travou [o conhecimento da continuidade das] manifestação artísticas pré-históricas foi a exploração de pedra. Este é um dado novo", enfatizou Thierry Aubry à Lusa.

Segundo o arqueólogo, este trabalho é importante "para melhor compreender este sítio para memória futura".

"No início do século XX, as pessoas da região ainda não tinham noção deste importante movimento ligado à arte rupestre. Toda esta destruição foi por desconhecimento, o que atualmente não acontece e nem pode acontecer"