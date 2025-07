Obras de Siza Vieira candidatas a Património Mundial da UNESCO

Portugal candidata um vasto conjunto de obras do arquiteto Siza Vieira a Património Mundial da UNESCO.

A reunião que junta os 21 Estados-Membros eleitos pela Assembleia Geral da Convenção do Património Mundial decorre este domingo, em Paris, e vai analisar, entre outros, trabalhos projetados pelo arquiteto português que venceu o prémio Pritzker em 1992.

A candidatura portuguesa é coordenada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e conta com o apoio da Ordem dos Arquitetos. O presidente Avelino Oliveira fala num legado extraordinário que merece ser distinguido.

“O arquiteto Siza Vieira é, provavelmente, o arquiteto vivo mais importante do mundo em termos daquilo que é o seu longo currículo e daquilo que deixou de legado à arquitetura mundial. Tem uma carreira enormíssima, tem 92 anos de idade feitos recentemente. Se conseguirmos, será um feito fantástico para Portugal e para arquitetura. Mais uma vez, a arquitetura a mostrar a sua importância para a nossa cultura e para o nosso país”, declara à Renascença.

Em análise vão estar obras como o edifício da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, o Museu de Serralves e o Bairro da Bouça, no Porto, a Piscina das Marés e a Casa de Chá da Boa Nova, em Matosinhos, o Pavilhão de Portugal, em Lisboa, a Igreja do Marco de Canavezes e a Casa Alves Costa em Caminha.

O presidente da Ordem dos Arquitetos entende que o traço do arquiteto português demonstra uma constante modernidade.

“Siza Vieira consegue, pela sua mestria, surpreender-nos sempre e manter uma contemporaneidade. O seu desenho continua a ser dinâmico e inovador. Continua a ser um foco de pesquisa, de inquietação e de poesia. A sua arquitetura continua sempre a encantar-nos. Portanto, mais uma vez, é a comprovação de que temos uma pessoa muito especial nesta área disciplinar”, aponta.

Por si só, esta candidatura já é um marco importante para a arquitetura nacional, sublinha ainda Avelino Oliveira, que destaca a importância de serem avaliadas obras recentes, no país.

“O seu reconhecimento é tão global que, neste momento, já somos nós enquanto país, a própria arquitetura portuguesa, que está a tirar proveito deste reconhecimento que acontece relativamente ao património que Siza Vieira nos deixa. Em especial, pelo facto de estarem a considerar a arquitetura recente, contemporânea, como um património mundial. Ou seja, não estamos a falar de edifícios propriamente históricos. Estamos a falar de obras relativamente recentes”, sustenta.

Em Paris, o Comité do Património Mundial da UNESCO vai analisar e votar, este domingo, candidaturas também de outros países tais como os Palácios do Rei Luís II da Baviera, na Alemanha, os Megálitos de Carnac, em França, ou a Arte e Arquitetura na Pré-história da Sardenha, Itália.

Esta 47ª sessão do Comité do Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO), Ciência e Cultura prossegue ainda até dia 16 de julho.