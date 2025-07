Chicote que Harrison Ford ofereceu à Princesa Diana vai a leilão

Mas o destaque vai mesmo para o trenó Rosebud, grande protagonista do filme "Citizen Kane", de Orson Welles. Correndo o risco de fazermos "spoiler" de um filme de 1941, Rosebud é a última palavra dita pelo magnata Charles Foster Kane na abertura do filme, tido por muitos como um dos melhores alguma vez feito. O trenó passa, então, a estar no centro da história mas, na vida real, foi dado como perdido há décadas. Dos utilizados em cena, apenas três sobreviveram (que se saiba...).

Alguns dos objetos mais icónicos da história do cinema de Hollywood vão a leilão esta terça-feira. Entre os mais cobiçados estão o trenó Rosebud, celebrizado em "Citizen Kane - O Mundo a Seus Pés", o gorro usado por Macaulay Culkin no filme "Sozinho em Casa" ou até mesmo o chicote usado por Harrison Ford em "Indiana Jones".

O trenó que está agora para leilão, conta a Associated Press, pertence ao realizador de "Gremlins", Joe Dante, que o encontrou por acaso num antigo espaço de filmagens, em 1984. Desde então, o realizador colocou o adereço de forma secreta em quatro dos seus filmes, como "easter egg" para os fãs mais atentos.

Os restantes trenós também têm histórias curiosas, garante a Heritage Auctions: um deles está na posse de Steven Spielberg depois de ter sobrevivido a uma cena onde era suposto ter sido queimado. O realizador comprou o objeto em 1982 a outra leiloeira, a Sotheby; o outro foi oferecido a uma criança de 12 anos num sorteio feito na altura do lançamento do filme. O pequeno Arthur Bauer guardou o trenó durante mais de 50 anos e vendeu-o a um comprador desconhecido em 1996, por cerca de 200 mil euros. Tendo em conta este preço, espera-se que o valor atual de licitação - cerca de 250 mil dólares - seja ultrapassado com facilidade até sábado.

Para além do trenó, outro objeto que será, certamente, bastante procurado é o chicote utilizado por Harrison Ford num dos icónicos filmes do franchise "Indiana Jones". Segundo a leiloeira, o objeto que está em licitação foi oferecido por Harrison Ford ao - na altura - Príncipe Carlos em 1989, durante a estreia do filme "Indiana Jones e a Grande Cruzada", uma prenda que deveria ter como destinatária a Princesa Diana. Foi ela mesmo quem ofereceu o objeto ao seu dono atual, juntamente com uma carta onde se prova a autenticidade desta relíquia do cinema. Outros chicotes foram utilizados nos filmes do arqueólogo mais conhecido da sétima arte - um deles até está guardado no Smithsonian National Museum of American History, em Washington, mas nenhum é igual, uma vez que foram todos feitos à mão.