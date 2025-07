Arquiteto Eduardo Souto de Moura distinguido com Praemium Imperiale do Japão

O arquiteto português Eduardo Souto de Moura foi distinguido com o Praemium Imperiale, um prémio internacional atribuído pela Associação de Arte do Japão, anunciou esta terça-feira a organização.

O Praemium Imperiale, criado em 1988, reconhece anualmente o contributo internacional de cinco personalidades nas Artes e na Cultura, e nesta 36.ª edição, entre as personalidades distinguidas figura Eduardo Souto de Moura, na área da Arquitetura.

Além de Souto de Moura foram ainda premiados os artistas plásticos Marian Abramovic (Sérvia) e Peter Doig (Reino Unido), o pianista András Schiff (Reino Unido) e a coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker (Bélgica).

A carreira de Eduardo Souto de Moura, nascido no Porto em 1952, soma mais de uma dezena de prémios, como o Leão de Ouro da Bienal de Veneza, atribuído em 2018, e o Pritzker, o "Nobel da arquitetura", em 2011, pelo conjunto da obra.

Entre outras distinções, recebeu o Prémio da X Bienal Ibero-americana de Arquitetura e Urbanismo, em 2016, o Prémio Wolf de Artes, de Israel, em 2013, o Prémio Pessoa, em 1998, e o Prémio da Associação Internacional de Críticos de Arte - Portugal, em 1996.

Nos Estados Unidos, a sua carreira foi reconhecida pela Academia Americana de Artes e Letras, com o Prémio Arnold W. Brunner 2019.

A Casa das Histórias Paula Rego (Cascais), o Estádio Municipal de Braga, a Torre Burgo (Porto), o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais (Bragança), a remodelação do Museu Nacional Grão Vasco (Viseu) e os interiores dos Armazéns do Chiado (Lisboa) contam-se entre os seus projetos, assim como o pavilhão da Serpentine Gallery, nos jardins Kensington (Londres), feito em parceria com Álvaro Siza, com quem iniciou a carreira, em 1981.

Esta não é a primeira vez que a cultura portuguesa é reconhecida com os Praemium Imperiale do Japão. Em 2024, foi distinguida a pianista Maria João Pires e em 1998 o arquiteto Álvaro Siza.

O Praemium Imperiale foi criado em 1988 pela Associação de Arte do Japão para reconhecer "o trabalho excecional" em Pintura, Escultura, Arquitetura, Música e Teatro ou Cinema.

Segundo a organização, "o prémio homenageia personalidades de todo o mundo que transcendem as fronteiras nacionais e étnicas, dando corpo à cultura e às artes do nosso tempo".

Este ano, a cerimónia de entrega do prémio está marcada para 22 de outubro em Tóquio, noticiou a Agência France-Presse.