Dino D’Santiago estreia ópera no festival BoCA, que liga Lisboa a Madrid

A ópera conta com libreto de Rui Catalão e é, como o músico detalhou, u m espetáculo “sobre a luta de milhares de pessoas pela cidadania e o direito a serem reconhecidas no país onde vivem”.

Chama-se “Adilson”, é a primeira ópera criada por Dino D’Santiago e vai estrear no festival BoCA - Biennial of Contemporary Arts , que decorre de 10 de setembro a 26 de outubro, em Lisboa e Madrid, e que este ano terá como tema “Camino Irreal”.

O músico é o curador do Jardim de Verão, da Gulben(...)

Além desta criação, John Romão, que está de saída do projeto BoCA por ter assumido em abril a direção artística de Évora - Capital Europeia da Cultura 2027, anunciou que o cartaz contempla também um conjunto de performances criadas pelos encenadores portugueses Tiago Rodrigues e Patrícia Portela e os espanhóis Rodrigo Garcia e Angélica Liddell, que serão apresentadas dentro do Museu del Prado, em Madrid.

Na apresentação, Patricia Portela explicou que “passou um mês” no Prado a admirar o quadro de Francisco de Goya, “El 3 de mayo de 1808 en Madrid”. A partir desta pintura que a escritora admite não deixa ninguém indiferente, criou uma performance que será apresentada no museu à noite.

“O Julgamento de Pelicot” e a musa de David Lynch



Entre os destaques da programação desta edição está um espetáculo que dá palco ao famoso caso de Gisele Pelicot. Trata-se de uma performance intitulada “O Julgamento de Pelicot”, assinada pelo encenador suíço Milo Rau, com a atriz Servane Dècle, e que foi apresentada este mês no Festival d'Avignon, dirigido por Tiago Rodrigues.

Outro dos destaques no campo da música, é um concerto de Chrystabell, a “musa inspiradora de David Lynch”, chamou-lhe John Romão, que apresentará o espetáculo “The Spirit Lamp”, um “concerto de homenagem a Lynch” e que irá decorrer na Voz do Operário.

Noutro campo, o BoCA contará com uma criação cinematográfica conjunta de João Pedro Rodrigues e João Guerra da Mata, uma curta-metragem que explora o mito de Santo António.

Há também uma outra curta-metragem da artista Ana Pérez-Quiroga que tem por base a história da sua mãe que “foi exilada da guerra civil espanhola, na Rússia”, explicou o programador John Romão na Culturgest.

Já o artista angolano Kiluanji Kia Henda vai apresentar no palco do Teatro Nacional D. Maria II a peça “Pemba” e apresentará no MAAT a instalação e performance “Coral dos Corpos sem Norte”.

No campo da dança, misturando a arte vídeo e a música, a BoCA volta a ter a presença do artista chinês Tianzhuo Chen que traz a Lisboa uma criação conjunta com o indonésio Siko Setyanto intitulada “Ocean Cage” que será apresentada na Culturgest.

A artista plástica Adriana Proganó irá desenvolver uma instalação no espaço público e que propõe uma interação com o corpo da artista que será apresentada no jardim da Galeria Quadrum, em Lisboa.

Já a coreógrafa Tânia Carvalho e a cantora e performer Rocío Guzmán irão apresentar um concerto que parte do cancioneiro tradicional português e do flamenco para refletir sobre heranças partilhadas.