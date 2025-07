Henrique Raposo vence Prémio Literário Camilo Castelo Branco

O escritor Henrique Raposo é o vencedor da primeira edição do Prémio Literário Camilo Castelo Branco, atribuído pelo município de Vila Nova de Famalicão. O anúncio foi conhecido esta terça-feira, em comunicado.

O também comentador da Renascença venceu o prémio com o seu romance de estreia, “As Três Mortes de Lucas Andrade” (ed. Quetzal) e foi escolhido por unanimidade entre 300 obras a concurso.

O júri composto por Sérgio Guimarães de Sousa, coordenador científico da Casa-Museu de Camilo, Maria de Jesus Cabral, da Universidade de Aveiro, e por André Corrêa de Sá, da Universidade da Califórnia, fala “num romance cru, sensorial e profundamente humano, onde a literatura se assume como espaço de confronto e escuta”.

Os jurados referem que se trata de uma obra que se impõe “pela sua coragem estética, densidade emocional e força ética. Um romance necessário e uma voz que merece ser destacada.”

O romance, que acompanha o crescimento de Lucas Andrade, tem como cenário a segunda metade do século XX e “retrata as migrações do campo para a cidade, os choques entre a cidade e a periferia e o nascimento dos subúrbios dos anos 60 e 70”, lê-se no comunicado.

Numa reação, o autor considera “uma honra” a atribuição do prémio. “Deixa-me sem palavras. Camilo é o meu herói nas letras, o meu escritor português preferido, quer no estilo, quer na substância: é o escritor da violência física e sentimental no país dos alegados brandos costumes”, diz Henrique Raposo.

O Prémio Literário Camilo Castelo Branco, no valor de 7.500 euros, é um concurso bienal, instituído e patrocinado pelo Município de Vila Nova de Famalicão que pretende promover a criação literária em língua portuguesa. Foi lançado neste ano em que se celebra o bicentenário de nascimento de Camilo Castelo Branco.