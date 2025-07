"Severance", "Penguin", "White Lotus" e "The Studio" dominam nomeações para os Emmy

As séries "Severance", "The Penguin", "The White Lotus" e "The Studio" são as mais nomeadas para a 77.ª edição dos prémios de televisão Emmy, que foram anunciados esta terça-feira em Los Angeles na sede da Academia de Televisão.

A segunda temporada da série dramática "Severance", da AppleTV+, foi a mais nomeada, com 27 indicações, incluindo melhor série dramática, melhor atriz para Britt Lower, melhor ator para Adam Scott, melhor atriz secundária para Patricia Arquette e três presenças na categoria de ator secundário: Zach Cherry, Tramell Tillman e John Turturro.

Já "The Penguin", da HBO Max, logrou 24 nomeações, entre as quais melhor minissérie ou de antologia, melhor ator e melhor produção para Colin Farrell, melhor atriz para Cristin Milioti e melhor atriz secundária para Deirdre O"Connell.

Também na HBO Max, a terceira temporada de "The White Lotus" de Mike White recebeu 23 nomeações, com nada menos que quatro nomeadas na categoria de melhor atriz secundária (Carrie Coon, Parker Posey, Natasha Rothwell e Aimee Lou Wood e três na de melhor ator secundário (Walton Goggins, Jason Isaacs e Sam Rockwell). Também foi nomeada para melhor série dramática.

Na comédia, "The Studio" da AppleTV+ saiu na frente, com 23 indicações. A série deu a Seth Rogen nomeações para melhor ator, melhor realização e melhor escrita, melhor atriz secundária para Kathryn Hahn e Catherine O"Hara e melhor ator secundário para Ike Barinholtz.

Outras séries com bastantes nomeações -- incluindo categorias técnicas -- são "The Last of Us" (16), "Andor" (14), "Hacks" (14), "Adolescência" (13), "The Bear" (13), "The Pitt" (13), "Monstros: a história de Lyle e Erik Menendez" (11) e "Black Mirror" (10).

As nomeações foram reveladas pelos atores Harvey Guillén e Brenda Song e a 77ª edição dos Emmy decorrerá a 14 de setembro em Los Angeles.