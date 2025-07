"Deus dos Céus". Morreu Felix Baumgartner, o primeiro a saltar da estratosfera

O pioneiro austríaco dos desportos radicais, Felix Baumgartner, famoso por um salto recorde de paraquedas da orla do espaço em 2012, morreu na quinta-feira num acidente de parapente no centro de Itália, informou a polícia local. Tinha 56 anos.

Baumgartner perdeu o controlo do seu parapente motorizado quando sobrevoava Porto Sant'Elpidio, na região central de Marche, em Itália, e caiu perto da piscina de um hotel. As causas do acidente não foram esclarecidas.

O presidente da Câmara de Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella, disse que os relatos sugerem que pode ter sofrido um problema médico repentino em pleno voo e apresentou as condolências à cidade pela morte de "um símbolo de coragem e paixão pelos voos radicais".

O austríaco foi notícia em todo o mundo em outubro de 2012 quando, envergando um fato especial, saltou de um balão a 38 km da Terra, tornando-se o primeiro paraquedista a quebrar a barreira do som, normalmente medida a mais de 1.117 km/h.

Realizou o salto histórico sobre Roswell, no Novo México, atingindo uma velocidade máxima de mais de 1.343 km/h, no 65.º aniversário do voo do lendário piloto norte-americano Chuck Yeager, que quebrou a barreira do som a 14 de outubro de 1947.

O auto-intitulado "Deus dos Céus" começou a saltar de paraquedas na adolescência, antes de se dedicar ao desporto radical do BASE jumping.

A sua longa carreira de saltos audaciosos incluiu a travessia do Canal da Mancha e o salto de paraquedas das Torres Petronas, na Malásia.

Na Áustria, era também conhecido por gerar controvérsia com opiniões que incluíam o apoio à ditadura como sistema de governo.

Baumgartner foi multado em 1.500 euros depois de ter dado um soco na cara de um camionista grego durante uma rixa em 2010, ocorrida num engarrafamento perto de Salzburgo.