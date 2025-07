“Falta-me imenso um Portugal com visão" que use o “músculo da imaginação”

Patrícia Portela nasceu no ano da Revolução de Abril. Cresceu em democracia, já habitou vários países, mas sobre o seu Portugal acha que está “paralisado”. A causa é simples: “não usa o músculo da imaginação”, aponta a autora em entrevista à Renascença.

Numa altura em que acaba de lançar “Manual para Andar Espantada por Existir” (ed. Caminho), um livro que dedica à sua filha adolescente e onde reflete sobre o atual estado do mundo, Patrícia Portela fala num “Estado impotente”.

“Temos de sair das nossas caixas e dos nossos lugares-comuns e fazer algo que seja mesmo importante para toda a gente”, refere a autora, que elege como receita investir em “mais educação e conhecimento”.

Nas páginas do livro imagina um “lugar onde todos possamos pensar livremente sobre quem queremos ser”. Na obra em que escreve a partir do livro “Aventuras de João Sem Medo” de José Gomes Ferreira, “escrito pouco antes de Portugal mergulhar de cabeça na ditadura”, Portela quer dar asas à imaginação.

A causa do atual estado das coisas, na sua opinião, passa por um país “onde nos queixamos muito”. “O orçamento não chega, os emigrantes são a causa de tudo e acho que nos esquecemos de imaginar”, destaca.

“O estado da Nação devia ser um momento para parar e não para nos insultarmos todos e dizermos o que não está feito ou o que está mal feito, ou que fui eu que fiz e não foste tu! Uma conversa de recreio sobre de quem é a bicicleta!” diz a escritora sobre o debate marcado para esta quinta-feira no parlamento.

No seu olhar, o debate do estado da Nação “deveria ser mais de como é que vamos todos imaginar um sítio diferente”.“Falta-me imenso um Portugal com visão”, exclama.

A autora que está já a trabalhar num novo livro cujo processo de investigação a tem levado ao interior do país, deixa um olhar apreensivo com a situação do interior. “Como é que Miranda do Douro, por exemplo, está como está, 40 anos depois da União Europeia?”, interroga-se.

Mas as questões levantadas vão mais longe. Patrícia Portela pergunta: “Como é que nós que fizemos estradas para chegar mais perto, estamos a ficar fechados? E agora estamos muito chateados porque alguém entra e percorre as estradas?! Será que queremos ficar no ‘Chora que logo bebes’? A queixarmo-nos dos dias e depois temos de abrir uma empresa de lenços?”, diz a autora numa referência ao livro de Gomes Ferreira.

A autora de “Manual para andar espantada por existir” deixa como receita para o estado da Nação “recuperar o espanto, a admiração, a curiosidade, a convicção, o desassossego”. São nas suas palavras “sentimentos que são desconfortáveis, mas que que nos fazem sentir vivos”, diz Patrícia Portela, que considera que “não nos andamos a sentir vivos” por agora.